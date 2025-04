OL : Fonseca récupère un taulier avant le Stade Rennais

L’entraîneur de l’OL récupère un taulier de son équipe dont il était privé lors du derby à Saint-Étienne, dimanche. Ce qui est une bonne nouvelle avant le match décisif pour la C1 contre le Stade Rennais, samedi à Lyon.

OL : Matic de retour à l’entraînement après avoir manqué le derby

Après leur jour de repos lundi, consécutif à la défaite dans le derby contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard, les joueurs de l’OL ont retrouvé le chemin du centre d’entraînement ce mardi. Paulo Fonseca et son équipe ont effectué leur première séance de la semaine. Corentin Tolisso manquait à l’appel, et pour cause : touché au tendon d’Achille lors du derby peu avant la demi-heure de jeu, il est indisponible.

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais avait quitté la pelouse de Saint-Étienne avec des béquilles et est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face au Stade Rennais, comptant pour la 31e journée de Ligue 1.

En revanche, Nemanja Matic devrait être apte pour disputer ce match. Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, il était présent lors de la reprise de l’entraînement. Il effectue ainsi son retour à l’entraînement collectif après avoir manqué le derby contre l’ASSE en raison d’une douleur à la hanche.

Absent lors de la double confrontation avec Manchester United, Matic devrait compenser l’absence de Tolisso face à Rennes. C’est une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, dont la fin de saison est cruciale. En effet, l’OL vise une place qualificative en Ligue des champions à 4 journées de la fin du championnat.