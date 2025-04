Stade Rennais : Des nouvelles inquiétantes du SRFC avant OL

Le choc Olympique Lyonnais – Stade Rennais approche sur fond d’inquiétude pour le SRFC. Alors que le championnat est à quatre matchs de sa fin et que chaque point compte, Rennes est handicapé par l’absence de joueurs importants.

OL-SRFC : De possibles absents du côté du Stade Rennais FC

Samedi, le SRFC sera en déplacement au Parc OL pour son match de la 31e journée de Ligue 1. Cette affiche est importante pour Habib Beye, l’entraîneur du club breton, dans l’obligation d’enchaîner les succès pour réussir sa première expérience en Ligue 1. Même si l’objectif Coupe d’Europe est déjà loin pour le club de football de la ville de Rennes, les statistiques améliorées de Beye pourraient jouer sur le mercato et la saison à venir.

Lire aussi : Stade Rennais : Beye déniche un meneur de jeu en Serie A

À voir Mercato : Le PSG lance un défi à 100M€ à Manchester City !

Sauf que les choses ne semblent pas aller dans le bon sens pour l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille. Lors de la séance d’entraînement d’hier jeudi, un gros doute a commencé à planer sur la présence d’autres joueurs à Lyon, après le forfait déjà certain d’Ayanda Sishuba. Touché aux ischio-jambiers face au FC Nantes, il ne sera pas de la partie. Cette absence est bien dommage pour le coach, qui voyait en lui un atout au regard de ses belles prestations sous le magistère de Beye.

Stade Rennais : pas trop d’inquiétude pour Assignon, mais…

Mais Ayanda Sishuba n’est pas la seule épine dans le pied du coach du Stade Rennais. Kader Meïté, absent à la séance de jeudi, est la principale source d’inquiétude au SRFC. N’ayant pas été déclaré blessé, c’est dans son environnement personnel que se trouveraient les raisons de son absence. Il est donc incertain pour la rencontre de demain face à l’Olympique Lyonnais.

Enfin, Lorenz Assignon ne rassure pas davantage. Il a été ménagé par le coach jeudi en raison d’une gêne au pubis. Habib Beye s’est montré rassurant en ce qui le concerne, mais rien n’est moins sûr, puisqu’il n’a pas non plus donné d’assurance quant à sa présence dans le groupe pour Lyon. Les joueurs du principal club de foot du bassin rennais devront en tout cas assurer jusqu’à la fin de la saison pour donner plus de poids à leur coach lorsqu’il sera question de mercato.