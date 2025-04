Mercato OL : John Textor frappe un gros coup à 100 M€

L’OL a annoncé une excellente nouvelle ce vendredi. Le club a décroché un contrat avec Emirates, pour un montant colossal de 100 millions d’euros. Une bouffée d’oxygène pour le club dont les finances sont dans le rouge.

John Textor, le président de l’OL, vient de frapper un grand coup. Alors que son club est dans le collimateur de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) depuis le début de la saison 2024-2025, l’homme d’affaires américain a sorti le grand jeu en signant un accord avec Emirates.

Il s’agit précisément de la prolongation du partenariat avec la plus grande compagnie aérienne au monde. Le contrat initial, qui prenait fin en juin 2025, a été renouvelé pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.

L’Olympique Lyonnais percevra près de 20 millions d’euros par an grâce à la reconduction de cet accord, soit un total de 100 millions d’euros.

