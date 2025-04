OL : Fonseca optimiste pour l’objectif Ligue des champions

Malgré la dégringolade de l’OL en Ligue 1, l’entraîneur Paulo Fonseca s’est montré optimiste quant à l’ultime objectif du club, ce jeudi, en conférence de presse.

L’OL toujours en course pour le podium, malgré la chute au classement

Malgré sa relégation à la 6e place suite à sa défaite à Saint-Etienne, l’OL reste en lice pour une place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

L’Olympique Lyonnais ne compte que trois points de retard sur l’AS Monaco, actuel troisième, un concurrent direct que Lyon affrontera lors du sprint final. L’équipe de Paulo Fonseca entame sa série des quatre derniers matchs de la saison par la réception du Stade Rennais, samedi (21h05).

Fonseca : « On aura encore des opportunités » !

Avant cette confrontation cruciale, l’entraîneur des Gones a déclaré : « Le plus important, c’est le prochain match. Nous devons le gagner ». Selon lui, la défaite contre Saint-Etienne (2-1) « complique la situation de son équipe », mais celle-ci « aura encore des opportunités » pour obtenir une place en coupe d’Europe.

Interrogé sur l’objectif Ligue des champions, le technicien portugais s’est montré optimiste : « Nous avons encore trois matchs à domicile et une confrontation directe avec Monaco. Prendre 12 points sur 12 serait magnifique, mais nous verrons si nous en sommes capables », a-t-il répondu. En plus de Rennes et Monaco, l’OL affrontera le RC Lens et Angers SCO.

