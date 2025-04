Mercato : Le PSG lance un défi à 100M€ à Manchester City !

Alors qu’un vent de refondation s’annonce du côté de Manchester City dès cet été, Pep Guardiola lorgnerait un crack du PSG, qui n’entend guère se laisser dépouiller aussi facilement. Explications.

Mercato : Manchester City veut chiper une pépite du PSG

Après une saison 2024-2025 clairement mitigée, Manchester City attend avec impatience l’ouverture du prochain mercato estival pour apporter du sang neuf à l’effectif de Pep Guardiola. Et justement, le technicien espagnol serait très intéressé par un crack du PSG.

Brillant pour sa première saison sous les couleurs rouge et bleu, Désiré Doué impressionne tout le monde et son nom est déjà associé à d’autres grands clubs européens. Avec les départs attendus de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne, le staff de Manchester City verrait le milieu parisien comme le profil idéal pour combler le vide à venir.

À voir Stade Rennais : Des nouvelles inquiétantes du SRFC avant OL

Lisez aussi : PSG Mercato : Désiré Doué fixe une condition XXL au Paris SG

D’après le site Team Talk, le manager des Citizens apprécierait particulièrement le joueur de 19 ans. Supervisé à plusieurs reprises, Désiré Doué serait même l’un des grands objectifs du club anglais pour le mercato estival à venir. Un an seulement après son arrivée au PSG, le jeune international français va-t-il se laisser convaincre par Guardiola et réclamer son départ à Nasser Al-Khelaïfi ?

Désiré Doué sacrifié pour 100M€ par le Paris SG ?

Arrivé en août passé en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 50 millions d’euros, Désiré Doué pourrait déjà rapporter gros au PSG. Placé dans le collimateur de plusieurs cadors anglais, le protégé de Luis Enrique fait figure de priorité dans les plans de Manchester City. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif d’Angers n’est évidemment pas sur le marché, Nasser Al-Khelaïfi n’étant pas de nature à laisser partir un joueur qui a le vent en poupe. Photo : Désiré Doué

Lisez aussi : Mercato : Le PSG met les choses au clair pour Désiré Doué !

À voir OM : De lourdes accusations contre Luis Henrique avant Brest

Cependant, Team Talk révèle ces dernières heures que le président du Paris SG serait prêt à écouter des offres pour Désiré Doué à partir de 100 millions d’euros. Avec des moyens financiers illimités, Manchester City acceptera-t-il de s’aligner sur ce montant pour déloger Doué de Paris ? Affaire à suivre…