PSG Mercato : Désiré Doué fixe une condition XXL au Paris SG

Désiré Doué s’apprête à faire parler de lui lors du prochain mercato du PSG. L’ancien joueur du Stade Rennais, désormais cadre du Paris SG, estime avoir prouvé sa valeur et réclame un statut à la hauteur de ses performances.

À son arrivée dans la capitale, Désiré Doué était considéré comme un pari pour l’avenir. Âgé de 19 ans, le milieu offensif franco-ivoirien devait poursuivre sa progression avant d’espérer jouer un rôle clé. Mais sa détermination et son sérieux dans le travail ont rapidement changé la donne. Dès ses premières apparitions, il s’est distingué par son impact indiscutablement décisif, au point de devenir l’un des joueurs les plus influents du groupe parisien cette saison.

Positionné dans le top 3 des joueurs les plus prolifiques du championnat Ligue 1, Doué aspire désormais à un nouveau statut, plus en phase avec son importance actuelle. Il ne veut plus être perçu comme un talent en devenir, mais comme une pièce maîtresse du PSG.

Une revalorisation de son contrat, qui court jusqu’en juin 2029, est à l’ordre du jour. Recruté pour 30 millions d’euros, il est désormais estimé à plus du double, et les prochaines actualisations des plateformes spécialisées dans la fixation de la valeur marchande des sportifs pourraient évaluer sa valeur à près de 100 millions d’euros.

Moussa Sissoko, son agent, compte entamer des négociations avec la direction parisienne. Actuellement rémunéré à hauteur de 6 millions d’euros par an, Doué vise un salaire de 10 millions minimum, un objectif raisonnable au regard des 18 millions d’euros perçus par Ousmane Dembélé.

