Mercato : Le PSG met les choses au clair pour Désiré Doué !

Dimanche, la presse anglaise a annoncé une offensive à venir de Manchester City pour Désiré Doué. En riposte, le PSG envisagerait d’offrir à son joueur une prolongation de contrat avec un salaire revalorisé. Sauf qu’il n’en serait absolument rien.

Mercato : Le PSG recale City et offre un pont d’Or à Désiré Doué

Bien que le mercato estival 2025 ne soit pas encore ouvert, les préparatifs vont bon train et les rumeurs concernant le Paris Saint-Germain commencent à circuler. Cette fois, c’est le journaliste Sacha Tavolieri (Sky Sports) qui évoque l’avenir de Désiré Doué, milieu offensif de 19 ans. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Désiré Doué aurait clairement affirmé son désir de s’imposer comme la future star du Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Désiré Doué prêt à claquer la porte cet été ?

À voir Mercato : Xabi Alonso au Real ? Leverkusen lâche une bombe !

Malgré l’intérêt de Manchester City, qui le verrait comme le digne héritier de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne, qui pourraient partir cet été, le milieu offensif de 19 ans n’aurait aucune envie de changer d’air, un an seulement après son arrivée dans la capitale. Mis au courant sur les manoeuvres de Pep Guardiola et les Citizens, prêt à dérouler le tapis rouge pour convaincre son entourage, l’ancien crack du Stade Rennais aurait rapidement mis un terme aux premières discussions potentielles.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Désiré Doué aurait pour priorité de briller sous les couleurs du Paris SG. Alertés, les dirigeants parisiens seraient disposés à augmenter significativement le salaire de l’international français. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, envisagerait même d’ajouter une année supplémentaire à son contrat actuel, prolongeant ainsi son bail avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2030.

Lisez aussi : Le PSG favori contre Arsenal ? L’argumentaire d’un expert !

Cependant, « même s’il est heureux, qu’il souhaite rester et s’établir en terre parisienne, il nous revient de bonnes sources que des progrès significatifs doivent encore être réalisés dans les différentes négociations pour permettre aux vœux des dirigeants parisiens de devenir réalité », précise le spécialiste mercato de Sky Sport. Une nouvelle totalement démentie en France.

À voir L’ASSE en mode fermeté pour ne pas compromettre le maintien

Aucune prolongation immédiate pour Désiré Doué

Plus tôt ce lundi, une rumeur a circulé concernant une négociation entre le Paris SG et Désiré Doué pour une prolongation de contrat, lequel court actuellement jusqu’en 2029. Alors que l’affaire enflamme déjà la toile, RMC Sport a apporté quelques éclaircissements sur l’avenir du chouchou du Parc des Princes.

Lisez aussi : Grosse frayeur à Arsenal avant le choc contre le PSG !

Selon le média sportif, « ce n’est pas encore d’actualité. Contrairement aux rumeurs, il n’y a pas de négociations en cours concernant une prolongation de Désiré Doué. Le club de la capitale est très satisfait de ses performances. Le sujet d’une prolongation pourrait être abordé ultérieurement, mais pas immédiatement. Au PSG, l’attention est entièrement focalisée sur la conclusion de la saison. »