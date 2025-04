Une mise au vert à Rome et l’OM redevient magistral !

En quête de constance, l’OM a livré une prestation éclatante en dominant le Stade Brestois (4-1), ce dimanche soir au Vélodrome, en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Une victoire précieuse qui relance les ambitions olympiennes dans la course à l’Europe.

L’OM retrouve son éclat après Rome

La mise au vert organisée à Rome a visiblement porté ses fruits. Face au Stade Brestois, Marseille a affiché une efficacité retrouvée, comme c’était le cas face à Montpellier, et une solidité mentale que l’on n’avait plus vue depuis plusieurs mois. Très rapidement, les Marseillais ont pris la mesure de leurs adversaires grâce à un but d’Amine Gouiri dès la 8e minute. Ce qui vient récompenser l’élan offensif initié par Luis Henrique.

Lisez aussi : De Zerbi dévoile ses armes contre le Stade Brestois !

À voir Coup de tonnerre : Le PSG proche d’un gros coup à 70M€ ?

Si Brest a brièvement semé le doute en égalisant par l’intermédiaire d’Abdallah Sima (26e), les Olympiens ont su réagir sans paniquer. C’est sur un coup franc joué intelligemment que Mason Greenwood, avec l’aide involontaire de Chardonnet, a redonné l’avantage à son équipe (37e). Plus relâchés, les joueurs de Roberto De Zerbi ont ensuite déroulé, en s’appuyant notamment sur la vista et la technique d’un Amine Gouiri en état de grâce.

Un Gouiri étincelant et un Vélodrome en fusion

Juste avant la pause, l’Algérien a émerveillé le Vélodrome d’un geste exceptionnel. Un contrôle de la poitrine suivi d’un retourné acrobatique parfait pour inscrire son deuxième but de la soirée (45e). Ce bijou, probablement l’un des plus beaux de la saison en Ligue 1, a enflammé les tribunes et symbolisé la supériorité marseillaise.

Lisez aussi : Mercato : De Zerbi tient enfin ce buteur tant recherché ?

Amine Gouiri a scellé son triplé à la 63e minute, sur une nouvelle offrande d’Adrien Rabiot, pour confirmer l’efficacité retrouvée de l’Olympique de Marseille à domicile. Avec cette performance, Marseille a inscrit au moins trois buts lors de ses trois derniers matchs au Vélodrome, une première depuis mai 1993.

À voir Vente OM : le mystère des 99 % enfin dévoilé ?

Une course à l’Europe toujours engagée

Grâce à ce succès, le club phocéen reprend la deuxième place du classement, avec deux points d’avance sur Lille et trois sur Monaco. La lutte pour les places européennes reste extrêmement serrée, mais Marseille a envoyé un signal fort. Plus que jamais, les hommes de De Zerbi semblent prêts à livrer bataille jusqu’au bout pour offrir à leur public une fin de saison enthousiasmante.