Mercato OM : De Zerbi tient enfin ce buteur tant recherché ?

En quête d’un véritable avant-centre sur le mercato pour la saison prochaine, l’OM pourrait bien avoir trouvé son homme. Jean-Philippe Mateta, brillant sous les couleurs de Crystal Palace, est proposé au club de la Canebière.

Mercato OM : Jean-Philippe Mateta, l’atout offensif idéal pour De Zerbi ?

Malgré les efforts consentis cet hiver avec l’arrivée d’Amine Gouiri pour pallier le départ d’Elye Wahi, l’OM semble déterminé à renforcer son secteur offensif. En effet, Gouiri, apprécié pour sa polyvalence, ne dispose pas du profil d’un buteur de surface tant recherché par Roberto De Zerbi. Dans cette optique, Walid Acherchour propose un nom qui fait déjà beaucoup parler : Jean-Philippe Mateta.

L’attaquant de Crystal Palace, auteur d’une deuxième saison consécutive à plus de 15 buts en Premier League, séduit par sa régularité et son abnégation. « Deuxième saison à plus de 15 buts en Premier League, le mec il fait 33-35 matchs… alors qu’il a pris un train dans la gueule il y a un mois et demi. Ce n’est pas mon football, mais je trouve ça hyper fiable », a confié le journaliste au micro de Winamax FC.

Un transfert conditionné par la Ligue des champions

Plus qu’un simple renfort, Mateta incarne le profil robuste et fiable dont Marseille a cruellement besoin pour espérer briller sur la scène européenne. Walid Acherchour estime d’ailleurs que l’attractivité de Marseille pourrait jouer un rôle déterminant dans ce dossier. « Si tu l’entoures bien, surtout avec une Ligue des champions à offrir, Marseille peut séduire », avance-t-il.

Sous l’impulsion de De Zerbi, l’Olympique de Marseille semble prêt à franchir un nouveau cap. Reste désormais à convaincre Jean-Philippe Mateta de rejoindre un projet ambitieux et résolument tourné vers l’Europe.

