FC Nantes : Antoine Kombouaré fait une promesse au FCN !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré lance déjà les hostilités pour le derby face à Angers SCO à la Beaujoire. Le Kanak secoue déjà son vestiaire et promet du spectacle.

FC Nantes : Antoine Kombouaré veut surprendre Angers SCO

Le FC Nantes a encore raté l’occasion de s’éloigner définitivement de la zone rouge. Les Canaris en supériorité numérique face au Toulouse FC lors de la 31e journée de Ligue 1 n’ont pas pu glaner les trois points. Les Violets ont résisté à la pression malgré l’expulsion de Noah Edjouma à la 38e minute de jeu.

Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré est déçu du résultat. « De la frustration car on a essayé, dans la préparation de ce match, de tout faire pour gagner. La première mi-temps n’est pas mal, on a poussé Toulouse à faire des fautes et d’ailleurs ils se sont retrouvés à dix. Là, tu penses que tu as fait le plus dur mais la 2e mi-temps n’est pas bonne. On n’arrive pas à trouver de solution, on a manqué de mouvement, il y a eu du déchet technique. », a déclaré le Kanak.

Le FC Nantes devra continuer la bataille pour assurer le maintien lors des trois derniers matchs de la saison. Les Canaris pointent à la 14e place au classement avec seulement quatre points d’avance sur le barragiste Le Havre AC (28 points) et cinq points sur le premier relégable l’AS Saint-Etienne (27 points).

Antoine Kombouaré promet de passer ses nerfs sur Angers SCO lors de la 32e journée et remporter la victoire. « On est déçu pour nous, pour le résultat et pour nos supporters qui sont venus en nombre. On va essayer de reporter ça dans le derby le week-end prochain… On va récupérer et faire une belle fête le week-end prochain si les planètes sont alignées. », a-t-il dit.

Angers SCO est actuellement 15e au classement avec 30 points.