Coup de tonnerre : Le PSG proche d’un gros coup à 70M€ ?

Alors que le mercato estival s’annonce à grands pas, les dirigeants du PSG accélèrent déjà sur certains dossiers prioritaires. Un milieu de terrain de Premier League pourrait être l’une des premières recrues de Luis Campos. Explications.

Mercato : Le PSG en pole position pour recruter un joueur de Newcastle

Désireux d’attirer un milieu de terrain box to box capable d’apporter un peu plus d’agressivité au sein de son effectif, le PSG aurait coché le nom de Sandro Tonali. Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2028 avec Newcastle United, le joueur de 24 ans pourrait être placé sur le marché cet été et Luis Campos voudrait en profiter pour le convaincre de retrouver son compatriote Gianluigi Donnarumma en France. Maître à jouer des Magies, celui qui est considéré comme le nouveau « Andrea Pirlo » possède un profil qui plaît beaucoup à Luis Enrique, qui aurait donc donné son aval pour son recrutement.

Et cela tombe bien puisque le site Tutto Juve assure que le PSG serait à ce jour le club le plus chaud sur ce dossier, malgré d’autres cadors comme la Juventus Turin, le Barça, le Real Madrid et Manchester City. Le média transalpin précise même que le club de Nasser Al-Khelaïfi est « clairement favori » pour obtenir la signature de Sandro Tonali. De son côté, Newcastle n’aurait aucune envie de brader son joueur.

Grosse bataille à venir pour Sandro Tonali

Le site britannique Caught Offside expliquait le week-end passé que la direction de Newcastle United serait prête à écouter les offres pour Sandro Tonali à partir de 80 millions d’euros. Mais ce dimanche, Tuttosport révèle que les pensionnaires de St James’ Park pourraient finalement se contenter d’un chèque de 70 millions d’euros pour laisser partir l’international français cet été.

Récemment, la presse italienne indiquait que le PSG ne souhaiterait pas monter au-delà de 50 à 60 millions d’euros, bonus compris, dans ce dossier. De son côté, le natif de Lodi, après deux saisons passées en Premier League, ne serait pas contre quitter les Magpies pour rejoindre une formation plus ambitieuse afin de jouer régulièrement la Ligue des Champions. Les discussions s’annoncent serrées entre les dirigeants parisiens et leurs homologues anglais dans les semaines à venir. Affaire à suivre…

