Classement OL : la victoire qui rapproche Lyon d’un rêve !

Qui l’aurait cru ? Après une saison compliquée, l’OL vient de réaliser un grand saut au classement de Ligue 1. Peu à peu, l’Olympique Lyonnais se rapproche d’un rêve qu’il n’osait même plus nommer avant son éclatante victoire de samedi face au Stade Rennais.

Classement OL : la Ligue des champions désormais possible pour Lyon

Lyon vient d’opérer l’opération parfaite face au Stade Rennais lors de leur match de la 31ᵉ journée de Ligue 1. Grâce à sa nette victoire 4-1, l’OL s’est invité dans la course pour la qualification en Ligue des champions. Désormais, les Gones ne sont plus qu’à un point de l’AS Monaco, dauphin provisoire du PSG au classement de L1. L’Olympique de Marseille, lui aussi avec 55 points, est plus que jamais sous la menace du club de John Textor.

La réception du Stade Brestois par l’OM au Vélodrome est donc déjà un match décisif pour le club phocéen. S’il trébuche de nouveau, comme lors de son match face à l’AS Monaco (3-0) ou contre le Stade de Reims (3-1), les bénéfices accumulés tout au long de la saison pourraient être perdus. Les Lyonnais pourraient dès la prochaine journée se hisser sur le podium en l’absence de réaction des Marseillais. Cette situation oblige les hommes de Roberto De Zerbi à arracher la victoire face à Brest, au risque de rendre plus difficile leur fin de saison.

Grâce à sa brillante victoire contre Rennes, Lyon s’offre en tout cas la 4ᵉ place au classement, synonyme de participation au tour préliminaire de qualification pour la Ligue des champions. Pour s’assurer d’atteindre cet objectif, l’OL ne doit plus laisser l’OGC Nice, également à 54 points, le dépasser. Pour garder sa place au classement, Lyon doit impérativement battre le RC Lens, son prochain adversaire, avant de penser au choc face à l’AS Monaco.

Son dernier match contre Angers SCO devrait ensuite fixer définitivement sa place au classement de Ligue 1 et la compétition européenne qu’il pourra disputer la saison prochaine.

