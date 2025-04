Real Madrid : Accord entre Carlo Ancelotti et le Brésil !

Quatre ans après son retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti s’apprête à faire de nouveaux adieux aux Merengues. À un an de la fin de son contrat, l’entraîneur italien aurait donné son accord pour rejoindre la sélection du Brésil.

Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid pour le Brésil

Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Carlo Ancelotti a de très fortes chances de quitter le Real Madrid pour la deuxième fois de sa carrière, dix ans après son premier limogeage. Déjà éliminé en Ligue des Champions, le club madrilène vient de perdre la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone (2-3). Même si les Merengues ont encore une chance de remporter LaLiga, la presse espagnole assure qu’Ancelotti devrait quitter Madrid pour rejoindre le Brésil.

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, tout serait en train de s’accélérer puisque Carlo Ancelotti aurait donné son accord de principe pour devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. Sans entraîneur depuis le limogeage de Dorival Jr, la Confédération Brésilienne de Football (CBF) souhaite l’arrivée du coach de 65 ans à partir de la première semaine de juin pour commencer à préparer la Coupe du monde 2026. L’ancien coach du Paris SG devrait ainsi prendre les commandes de la sélection brésilienne avant même la prochaine Coupe du Monde des Clubs.

Florentino Pérez fait une ultime offre à Ancelotti

L’accord trouvé avec le Brésil scelle la fin d’un cycle historique de Carlo Ancelotti au Real Madrid. En deux passages sur le banc merengue (2013-2015, 2021-2025), Ancelotti aura collectionné cinq Ligues des champions, plus de quinze trophées majeurs et une popularité intacte auprès des socios et de l’institution madrilène.

D’après Marca, Florentino Pérez et la direction du Real envisageraient même de proposer à Ancelotti un rôle honorifique à vie : celui d’ambassadeur du Real Madrid à l’international. « À Madrid, ils sont également conscients qu’il est temps de tourner la page, mais avec le plus grand respect pour Ancelotti », écrit Marca. La séparation, loin d’être brutale, s’inscrit dans la lignée de l’histoire commune entre un club et un entraîneur unis par une loyauté rare à ce niveau.

