Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2023 à 10:15

Alors que Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison en cours, le président Florentino Pérez aurait tranché pour sa succession.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Carlo Ancelotti pourrait quitter le banc du Real Madrid pour la seconde fois. Pas menacé par la direction de la Maison-Blanche, le technicien italien se trouve dans le collimateur de la fédération brésilienne pour remplacer son sélectionneur Tite, qui a rendu sa démission après la Coupe du monde au Qatar. En conférence de presse ce samedi, le coach de 63 ans a d’ailleurs confirmé l'intérêt de la Seleçao pour sa personne. Un intérêt qui ne le laisse pas indifférent.

« La réalité, c'est que l'équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m'enchante. Cela génère de l’excitation, mais les contrats doivent être respectés et je veux les honorer », a déclaré l’ancien entraîneur du PSG avant d’assurer qu’il ne connaît pas le président de la fédération brésilienne, mais serait prêt à le rencontrer. « Je ne le connais pas, mais s'il veut parler avec moi, je le rencontrerai avec plaisir », a indiqué Ancelotti. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid pourrait faciliter le départ de l’Italien s’il consent à prendre les rênes de la Canarina. Dans cette optique, les Merengues auraient d’ores et déjà identifié son probable remplaçant.

Real Madrid Mercato : Mauricio Pochettino à la place de Carlo Ancelotti ?

En effet, selon les informations du média argentin Tyc Sports, Mauricio Pochettino tient la corde pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain en juillet passé, l’ancien manager de Tottenham serait en négociations très avancées avec la direction madrilène.

Même si la légende du club Raúl, qui entraîne actuellement la Castilla, est aussi pressenti pour le poste, Pochettino plaît énormément à Florentino Pérez et aurait donc de fortes chances de prendre la relève d’Ancelotti à l’issue de la saison. Annoncé à Tottenham pour remplacer Antonio Conte, le technicien argentin aurait d’ailleurs refusé une offre de son ancien président Daniel Levy dans l’attente d’un accord avec le Real Madrid.