FC Nantes : Ça chauffe entre Kombouaré et un cadre !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré et ses hommes ne digèrent pas encore le match nul concédé face au Toulouse FC en Ligue 1. Le vestiaire se déchire après la rencontre.

Le FC Nantes et Toulouse FC se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) lors de la 31e journée de Ligue 1 à la Beaujoire. Les Canaris ont mis la pression après l’expulsion de Noah Edjouma à la 38e minute de jeu pour remporter la victoire et s’éloigner définitivement de la zone rouge. Mais les Violets ont verrouillé leur défense.

À la fin de la rencontre, le milieu de terrain du FC Nantes, Pedro Chirivella a vertement critiqué la performance de l’équipe et a taclé le technicien du FCN, Antoine Kombouaré pour le système de jeu mis en place. « Quand on joue des blocs bas comme ça, on a du mal. Il n’y a pas assez de mouvements, d’appels. On a fait beaucoup de centres mais ils étaient bons de la tête. Ce n’est pas l’ambition. Mostafa aurait pu marquer mais ce n’était pas évident. C’était dur », a déclaré le capitaine nantais.

Antoine Kombouaré a aussi répondu à Pedro Chirivella. Le Kanak a notamment critiqué l’attitude de son joueur sur le terrain. « J’ai vu Pedro discuter sans cesse avec l’arbitre, ça ne sert à rien. Toulouse a cassé le rythme du match et nous, au lieu de rester concentrés, on s’est dispersés. Il aurait fallu se concentrer sur notre jeu. Après chaque erreur, chaque contrôle raté, j’ai vu les têtes baisser. Il nous a manqué ce supplément d’âme pour aller chercher la victoire. », a déclaré Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes va mieux se préparer pour passer ses nerfs sur Angers SCO lors du derby à la Beaujoire lors de la 32e journée.

