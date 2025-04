Mercato ASSE : Comment Stassin a failli échapper aux Verts

Recrue estivale de l’ASSE, Lucas Stassin aurait pu échapper au club stéphanois. L’un de ses compatriotes, par ailleurs ancien joueur du RC Lens, lui avait déconseillé de rejoindre les Verts.

Mercato : Thorgan Hazard a tenté de détourner Lucas Stassin de l’intérêt de l’ASSE

Lucas Stassin, âgé de 20 ans, a bien failli ne pas s’engager avec l’ASSE durant le mercato d’été 2024. Selon les révélations du père du jeune joueur belge, Thorgan Hazard (32 ans) a tenté de dissuader son fils de signer en Ligue 1, et plus précisément à l’AS Saint-Etienne. Son argument principal était que Lucas n’était pas encore suffisamment aguerri pour évoluer dans le championnat français.

« Quand Lucas Stassin a eu l’opportunité de rejoindre l’ASSE, Thorgan lui a conseillé de ne pas venir en Ligue 1, estimant qu’il était trop tôt pour affronter des défenseurs très physiques et très rapides », a-t-il confié au journal régional Le Progrès. Pour rappel, Thorgan Hazard, frère cadet d’Eden Hazard, a été formé au RC Lens entre 2007 et 2011 et a joué une saison en Ligue 2 avec les Sang et Or en 2011-2012.

Le jeune attaquant s’est imposé à Saint-Etienne et en Ligue 1

Malgré cet avertissement, l’avant-centre, alors au KVC Westerlo, a signé chez les Verts contre une indemnité de transfert de 10 M€. Il n’a pas tardé à s’imposer en Ligue 1. Lucas Stassin a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs de championnat sous les couleurs des Verts. Il est le meilleur buteur de l’équipe stéphanoise et le 3e meilleur buteur de la L1 en 2025.

Fort de ces performances remarquables, il attire désormais l’attention de clubs tant en Ligue 1 qu’en Europe. Brighton et Brentford en Premier League, ainsi que Stuttgart en Bundesliga, manifestent un intérêt pour son profil. Informée de la convoitise de ces prétendants, l’AS Saint-Etienne a fixé le prix de son jeune buteur à 20 M€, soit le double du montant de son acquisition en août 2024.

