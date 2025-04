ASSE : Défaite à Strasbourg, un attaquant pointé du doigt

L’ASSE s’est inclinée à Strasbourg (3-1) lors de la 31e journée de Ligue 1. Un attaquant de l’équipe stéphanoise est accusé d’être l’un des responsables de cette défaite, du fait de son inefficacité.

RCSA-ASSE : Irvin Cardona a manqué plusieurs occasions nettes de but

Menée dès l’entame du match contre le RC Strasbourg au stade de la Meinau (1-0, 7e), l’ASSE avait réussi à revenir rapidement au score (1-1, 19e) et à atteindre la pause sur ce score nul. Cependant, l’équipe d’Eirik Horneland a complètement craqué en deuxième période en concédant deux buts (63e et 83e).

Dans son analyse de la rencontre, Bernard Lions a désigné Irvin Cardona comme le principal responsable de la défaite de l’AS Saint-Etienne, pour la simple raison qu’il a gâché plusieurs occasions nettes qui auraient pu changer le cours du match s’il les avait converties.

Le journaliste de L’Équipe est revenu sur les occasions les plus nettes manquées par le joueur recruté en janvier 2025 pour sauver l’ASSE, notamment dès le coup d’envoi du match, à la 2e minute.

« Sur sa première (double) occasion, Irvin Cardona, servi au sol par Aïmen Moueffek, reprend en première intention du pied droit. Djordje Petrovic repousse, mais il manque le cadre, pourtant grand ouvert, ensuite », a-t-il rappelé. Cinq minutes après cette double occasion manquée, le Racing Club de Strasbourg Alsace a ouvert le score.

Sur la deuxième occasion franche, l’ailier français « a sorti une ‘’spéciale Cardona’’ », selon les termes de Bernard Lions. Sur le corner de Zuriko Davitashvili, il a surgi au premier poteau pour couper la trajectoire de la tête, mais le ballon a été renvoyé par la barre transversale (48e). Sur une nouvelle passe décisive du Géorgien, Cardona a mal repris le ballon du gauche, son mauvais pied (59e).

L’inefficacité de Cardona a coûté cher à l’AS Saint-Etienne à Strasbourg

Cette dernière occasion ratée a naturellement laissé un énorme regret à Eirik Horneland, car elle aurait permis à l’ASSE de prendre l’avantage au score (1-2). « Une occasion plutôt évidente, et il n’a pas su la convertir », s’est agacé l’entraîneur des Stéphanois.

Quatre minutes seulement après ce but manqué, les Verts se sont fait punir, car le RCSA a inscrit son deuxième but, puis un troisième en fin de match. De quoi faire mal à l’AS Saint-Etienne.

« Le RC Strasbourg se crée une ou deux occasions de plus que nous, et il les met. Nous, on s’en procure aussi, mais on ne marque pas. C’est ce qui fait la différence entre la saison des Strasbourgeois et la nôtre », a martelé Dennis Appiah sans détour.

En conclusion, Bernard Lions estime qu’Irvin Cardona est passé à côté de son match à Strasbourg : « ‘Il a bafouillé son football en Alsace. »