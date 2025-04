ASSE : Des prévisions alarmantes pour le maintien en Ligue 1

Depuis la défaite de l’ASSE à Strasbourg, les chances de la voir se maintenir s’amenuisent. Selon les dernières estimations d’Opta, les Verts n’ont presque plus la possibilité de se maintenir directement.

L’ASSE en mauvaise position dans la course au maintien en Ligue 1

L’ASSE est avant-dernière (17e) de la Ligue 1 après 31 journées. Le club se trouve en position de relégable, avec un point de retard sur le barragiste, le Havre AC (16e), et à trois points de la première équipe non relégable, Angers SCO (15e).

À trois journées de la fin du championnat, les Stéphanois peuvent encore mathématiquement se maintenir dans l’élite, car neuf points sont encore en jeu. Néanmoins, leur destin ne leur appartient plus entièrement. Leur sort dépend en partie des résultats de leurs concurrents directs dans la course au maintien.

L’AS Saint-Etienne doit espérer des faux pas du HAC, du SCO, mais également du FC Nantes (14e) et du Stade de Reims (13e), qui, bien que devançant les Verts, ne sont pas encore assurés de leur maintien.

Les chances de maintien de l’AS Saint-Etienne s’amenuisent !

Cependant, les signaux sont au rouge pour l’ASSE dans sa lutte pour rester en Ligue 1. Selon les prévisions de la source, le club stéphanois serait relégué directement en Ligue 2 dans 60,25 % des probabilités, en terminant à la 17e place.

Les chances de voir l’équipe d’Eirik Horneland évoluer en Ligue 1 la saison prochaine sont désormais minces depuis sa défaite face au RC Strasbourg. D’après les projections de la même source, un maintien direct de l’ASSE reste possible, mais avec seulement 10,87 % de chances.

La structure britannique, spécialiste des performances et des données statistiques, indique également que les Verts peuvent finir en position de barragiste. Cependant, cette probabilité demeure faible, s’élevant à 28,88 %.

L’ASSE, le Havre et Angers en danger, Nantse et Reims presque sauvés

D’après les prédictions d’Opta, l’AS Saint-Etienne, le Havre AC et Angers SCO sont les équipes les plus menacées dans la course au maintien, car le FC Nantes et le Stade de Reims semblent presque assurés de rester en Ligue 1. La probabilité de les voir relégués en Ligue 2 est quasi nulle, avec respectivement 0,91 % et 0,66 %.

L’ASSE a désormais trois matchs pour déjouer ces prévisions qui ne lui sont guère favorables. Parmi ces trois rencontres figure une confrontation directe cruciale avec les Rémois au stade Auguste-Delaune, lors de l’avant-dernière journée du championnat, le 10 mai.