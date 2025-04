ASSE : Une menace plane sur trois Verts avant Monaco

Trois joueurs de l’équipe de l’ASSE sont en sursis avant d’affronter l’AS Monaco samedi au stade Geoffroy-Guichard (21h05), lors de la 32e journée de Ligue 1. Un match décisif pour les deux équipes.

Match crucial entre l’ASSE et l’AS Monaco

L’ASSE accueille l’AS Monaco pour un match à enjeu crucial. Battus par le RC Strasbourg à la Meinau (3-1) lors de la journée précédente de championnat, les Stéphanois doivent renouer immédiatement avec la victoire afin de ne pas compromettre l’infime chance qui leur reste de se maintenir en Ligue 1.

Quant aux Monégasques, accrochés par le Havre AC en Normandie (1-1), ils ont perdu deux points et ont ainsi été éjectés du podium. L’AS Monaco doit donc impérativement remporter la rencontre contre l’AS Saint-Etienne, car ils sont désormais sous la menace de l’Olympique Lyonnais, de l’OGC Nice et de Strasbourg.

Pour cette confrontation, l’équipe d’Eirik Horneland est évidemment privée d’Augustine Boakye et de Benjamin Bouchouari, dont la saison est terminée en raison de leurs graves blessures respectives. L’entraîneur de l’ASSE devrait donc pouvoir compter sur le reste de son effectif.

Saint-Etienne : Bernauer, Moueffek et Cardona menacés de suspension

Cependant, Maxime Bernauer (défenseur central), Aïmen Moueffek (milieu de terrain) et Irvin Cardona (attaquant) devront se montrer prudents, car ils sont sous la menace d’une suspension. Déjà avertis chacun à deux reprises, ils pourraient manquer la dernière journée de Ligue 1 s’ils écopent d’un carton jaune face aux Monégasques.

Concrètement, il s’agirait du match contre Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard, le 17 mai prochain. Ce qui serait un coup dur, car l’entraineur de l’AS Saint-Etienne a besoin de tous ses joueurs pour jouer le maintien jusqu’au bout.