Arsenal – PSG : Gabriel Martinelli répond cash à Vitinha !

Alors que Vitinha promet un grand match aux supporters du PSG ce mardi soir face à Arsenal en demi-finale aller de Ligue des Champions. Gabriel Martinelli, l’attaquant des Gunners, a évoqué ce choc à venir.

PSG : Vitinha promet une rude bataille contre Arsenal

Déjà battu par Arsenal en octobre passé, lors de la phase de la ligue, le Paris Saint-Germain retourne à l’Emirates pour affronter les Gunners ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse avant-match, Vitinha promet aux supporters parisiens une rude bataille afin d’obtenir la qualification en finale de la Coupe aux grandes oreilles.

« On a beaucoup évolué par rapport à fin octobre et notre défaite, nous ne sommes plus la même équipe. C’est important de garder la tête froide, de rester concentrés. C’est un aspect très important dans ce type de matchs avec la pression qu’il y a. Je suis sûr que si l’on donne tout ce qu’on a, on pourra sortir avec la tête haute et avec fierté, et j’espère que ce sera avec la qualification. On promet à nos supporters que l’on va tout donner », a déclaré le milieu de terrain du PSG. Une bataille à laquelle s’attendent également les hommes de Mikel Arteta.

La confiance affichée de Gabriel Martinelli avant le choc

À quelques heures heures de la demi-finale aller de Ligue des Champions, l’attaquant d’Arsenal, Gabriel Martinelli, s’est exprimé sur l’équipe du Paris SG. Même s’il s’attend à une belle affiche face à une solide équipe, l’international brésilien ne doute pas de la défaite des Gunners.

« Le PSG est une équipe incroyable. Ils ont de grands joueurs, mais nous sommes prêts et confiants (…) Le PSG a de grands joueurs, mais nous avons affronté les meilleurs du monde contre le Real Madrid : Vinicius, Rodrygo ou Mbappé. Nous avons une très belle équipe et des supporters incroyables qui seront derrière nous demain (mardi) », a déclaré Gabriel Martinelli dans des propos relayés par L’Équipe.