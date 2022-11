Arsenal Mercato : Une importante signature se précise en attaque

Publié par Thomas G. le 03 novembre 2022 à 15:13

Leader en Premier League et en Ligue Europa, Arsenal pourrait recruter un nouvel attaquant de grand talent dans les prochaines semaines.

Arsenal Mercato : Mikel Arteta veut compléter son secteur offensif

Les Gunners reçoivent le FC Zurich ce soir pour le dernier match de la phase de poules de la Ligue Europa. Arsenal a besoin d’une victoire pour assurer la première place du groupe devant le PSV Eindhoven. Les Londoniens pourront de nouveau compter sur Eddie Nketiah et Gabriel Martinelli qui devraient être alignés en attaque. Cette saison, les attaquants d’Arsenal sont très performants et permettent aux Gunners de rester au sommet en championnat et en coupe d’Europe.

Dans l’optique de renforcer l’effectif, les dirigeants d’Arsenal souhaiteraient recruter un nouvel ailier. Selon les informations de Sky Sports, les Gunners sont toujours intéressés par Mykhaylo Mudryk, la nouvelle coqueluche du football ukrainien. Étincelant depuis le début de la saison, l’ailier de 21 ans a également attiré les convoitises du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. La valeur de Mykhaylo Mudryk était estimé à 40 millions d’euros l’été dernier, mais ses récentes performances ont fait exploser son prix. Le Shakhtar Donetsk espère recevoir 100 millions d’euros grâce à la vente de la pépite ukrainienne. Les Gunners pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines pour éviter une surenchère de la concurrence.

Arsenal Mercato : Mykhaylo Mudryk bientôt à Arsenal ?

Le dossier a pris une nouvelle tournure cette semaine avec la déclaration de l’un des coéquipiers de Mykhaylo Mudryk. Le gardien du Shakhtar Donetsk s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier. Anatoliï Troubine a déclaré hier soir : « Dans l'équipe, on peut lui dire : Bon, t'es déjà à Arsenal, on y va tous ! »

L’avenir de Mykhaylo Mudryk serait donc déjà scellé, les Gunners auraient réussi à convaincre l’ailier ukranien de signer cet hiver. Un nouveau gros coup en perspective pour Mikel Arteta qui devrait ajouter une nouvelle arme offensive à son arsenal.