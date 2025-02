Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a fait de Maghnes Akliouche l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Cela tombe bien puisque le milieu offensif de l’AS Monaco veut poursuivre sa carrière au Paris SG.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche visé pour remplacer Kang In-Lee

Le Paris Saint-Germain prépare un mercato estival des plus animés. Après avoir frappé le gros coup Kvicha Kvaratskhelia cet hiver contre un chèque de 70 millions d’euros, la direction parisienne souhaite recruter de jeunes talents prometteurs pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. D’après le journaliste Laurent Perrin du quotidien Le Parisien, Lucas Chevalier, le gardien de Lille, figure en tête de la liste des recrues potentielles du PSG.

Gianluigi Donnarumma, dont le contrat n’a pas encore été prolongé, pourrait être amené à quitter le club. Luis Campos, directeur sportif du PSG, s’intéresse de près au jeune gardien lillois de 23 ans, dont le transfert pourrait avoisiner les 30 millions d’euros. Au milieu de terrain, le nouveau rêve du Paris SG se nommerait Maghnes Akliouche.

Alors que Kang-In Lee devrait être placé sur le marché des transferts l’été prochain, Luis Enrique, l’entraîneur des Rouge et Bleu, estime que le milieu offensif de l’AS Monaco pourrait exploser au Parc des Princes. Des discussions seraient déjà en cours pour recruter le joueur de 22 ans. Également placé dans le collimateur d’autres grands clubs européens, Akliouche aurait une préférence claire pour la suite de sa carrière.

Maghnes Akliouche veut venir au Paris SG l’été prochain

Après Désiré Doué et Bradley Barcola, un autre futur crack français au Paris SG ? Luis Enrique et Luis Campos partagent la même opinion sur le talent de Maghnes Akliouche, et un rendez-vous décisif est prévu avec l’AS Monaco pour discuter de son transfert. L’international espoir français, reconnu pour sa technique et sa vision du jeu, attire un grand nombre de clubs européens.

En plus du PSG, l’AC Milan, le FC Barcelone, Manchester United, le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam ayant manifesté leur intérêt pour le protégé d’Adi Hütter. D’après les informations du journaliste Romain Collet-Gaudin la direction de l’AS Monaco souhaite vendre Maghnes Akliouche l’été prochain. Et même si les négociations promettent d’être intenses, le PSG pourra compter sur la volonté du joueur de rejoindre le collectif de Luis Enrique.

Maghnes Akliouche, choix numéro 1 du PSG pour le prochain mercato.

Monaco est ouvert à la vente et le joueur veut venir à Paris ! pic.twitter.com/2EkiBLoCSj — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) February 14, 2025

« Maghnes Akliouche, choix numéro 1 du Paris SG pour le prochain mercato. Monaco est ouvert à la vente et le joueur veut venir à Paris ! », a confirmé Romain Collet-Gaudin. Reste maintenant à savoir combien va demander Monaco pour son prodige, dont le contrat court jusqu’en juin 2028.