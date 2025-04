Marquinhos quitte le PSG, son successeur arrive pour 70M€ !

Au club depuis l’été 2013, Marquinhos pourrait être en train de disputer sa dernière saison sous le maillot du PSG. Pour sa succession, le club de la capitale serait sur une piste prestigieuse fixée à 70 millions d’euros.

Marquinhos sur le départ ? Les rumeurs agitent le PSG

Après douze ans de bons et loyaux services, Marquinhos pourrait faire ses adieux aux supporters du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le défenseur central brésilien n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu.

Lisez aussi : Mercato : Ibrahima Konaté tranche entre le PSG et le Real Madrid

À voir Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Alban Lafont !

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, l’avenir du capitaine de 30 ans serait désormais incertain. Conscient qu’il aurait pu disputer son tout dernier match de Ligue des Champions avec le Paris SG contre Aston Villa, Marquinhos aurait pleinement savouré la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles ce mardi soir. D’ailleurs, les dirigeants parisiens travailleraient en coulisses sur son éventuelle succession.

Le PSG prêt à une folie pour arracher Konaté à Liverpool

Si Marquinhos s’en va dans quelques mois, le PSG aurait d’ores et déjà identifié son potentiel successeur. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté hésite à prolonger et Luis Enrique aimerait l’intégrer à son effectif la saison prochaine. Mais pour convaincre l’international français de revenir dans son pays, Nasser Al-Khelaïfi devra faire un effort salarial, puisque Konaté réclamerait plus de 200.000 euros par semaine aux dirigeants de Liverpool pour prolonger.

Lisez aussi : PSG Mercato : Le transfert d’Ibrahima Konaté se précise !

Toutefois, Alex Caple, journaliste d’Anfield Watch, révèle que la proposition transmise par le PSG aux dirigeants du club anglais pour recruter Ibrahima Konaté pourrait atteindre les 70 millions d’euros. Avec l’onéreuse prolongation de Mohamed Salah, les Reds devraient accepter l’offre parisienne pour laisser partir le défenseur de 25 ans.

À voir OM : De Zerbi rassuré, une bonne nouvelle venue d’Italie

Lisez aussi : Mercato : Ibrahima Konaté préfère le PSG à Liverpool ! Transfert explosif en Vue ?

D’autant que Virgil van Dijk devrait lui aussi étendre son bail à Anfield. « Le PSG fait tout son possible pour forcer la main de Liverpool sur ce coup-là », explique le journaliste anglais, qui pense que le Champion de France se rapproche de son but dans ce dossier.