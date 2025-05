OM : Rongier répond aux critiques sur le stage à Rome

Alors que la course à la Ligue des Champions bat son plein, le stage de l’OM à Rome fait débat. Valentin Rongier a tenu à mettre les choses au clair, insistant sur le travail et la cohésion du groupe dans ce sprint finale.

OM : La mise au point de Valentin Rongier sur la mise au vert à Rome

Après une période délicate, marquée par quatre défaites en cinq rencontres, l’Olympique de Marseille a opté pour un changement d’environnement. Roberto De Zerbi a emmené son groupe à Rome dans l’optique de préparer au mieux le sprint final. Cette initiative semble porter ses fruits, l’OM venant d’enchaîner deux victoires consécutives en championnat.

Suite à sa récente victoire contre Brest (4-1), le club phocéen est une nouvelle fois retourné à Rome. Cette deuxième escapade sera prolongée jusqu’à la fin de la semaine. Interrogé par RMC Sport, Valentin Rongier a d’ailleurs tenu à apporter quelques rectifications sur le sujet. « Pour moi, ce n’est pas un deuxième stage, c’est la continuité du premier. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. On sent une énergie positive. Je ne sais pas si ça vient de ce Ritiro, mais en tout cas, on se sent bien ici et je pense que ça s’est vu sur le terrain contre Brest (victoire 4-1) », a-t-il déclaré.

Et si certains observateurs de l’OM s’interrogent sur la pertinence de cette mise au vert, Valentin Rongier a été catégorique. « Non, ce ne sont pas des vacances du tout. On est là pour travailler, il ne faut pas l’oublier. On ne va pas aller se dorer la pilule au bord de la piscine (…). C’est juste passer du temps ensemble, sortir de ce cadre marseillais qu’on a eu toute l’année et se retrouver encore plus », a insisté le milieu de terrain français.

L’objectif principal de ce séjour italien est avant tout de renforcer la cohésion du groupe et de focaliser les énergies sur la qualification directe pour la Ligue des Champions. Pour atteindre cet objectif européen, l’OM devra réaliser un sans-faute lors de ses trois derniers matchs, à commencer par le déplacement de ce dimanche à Lille.

