OM Mercato : Un sale coup réservé à Valentin Rongier ?

À une année de la fin de son contrat avec l’OM, Valentin Rongier sera-t-il sacrifié sur l’autel du mercato ? Les supporters s’inquiètent déjà pour l’avenir du milieu de terrain français.

Mercato OM : Valentin Rongier entre prolongation et revente

Arrivé cet hiver à l’OM, Ismaël Bennacer s’est rapidement imposé comme un titulaire dans l’entrejeu. Mais ses dernières performances ont été en demi-teinte. Face à Nantes, c’est Valentin Rongier, entré à l’heure de jeu, qui a fait la différence en offrant une passe décisive à Amine Gouiri. De plus, les statistiques parlent d’elles-mêmes.

L’OM a remporté 14 de ses 16 matchs avec Valentin Rongier sur le terrain. Consciente de l’importance du joueur, la direction marseillaise a entamé des discussions afin de prolonger son contrat qui expire l’année prochaine, en juin 2026. Cependant, des rumeurs évoquent une prolongation afin de mieux le revendre cet été.

L’Olympique de Marseille joue avec le feu

Cette stratégie est risquée, selon Kevin Diaz. Le consultant pour RMC Sport rappelle le parcours de Valentin Rongier à l’OM : un joueur sous-estimé, mais toujours décisif. Que ce soit au milieu, en défense ou sur le côté, il répond présent. Kevin Diaz critique alors la hiérarchie établie par De Zerbi, qui privilégie Ismaël Bennacer, malgré les performances de Rongier.

Il insiste sur l’importance de ce joueur pour l’OM, tant sur le terrain que dans le vestiaire. « C’est un joueur exceptionnel ! Un élément essentiel de l’OM ! Si l’OM veut se qualifier en Ligue des Champions, il faut le prolonger et le garder ! Il faut qu’il ait un rôle très important. Vice ou 3e capitaine… Valentin Rongier, c’est l’OM », a-t-il déclaré. L’OM doit-il prolonger son milieu de terrain pour le conserver le plus longtemps possible ou pour le vendre ? Une chose est sûre : Rongier est un atout majeur pour l’équipe.