ASSE : La promesse forte de Horneland avant Monaco

L’ASSE pourra encore compter sur le soutien de ses supporters contre l’AS Monaco samedi (21h05) au stade Geoffroy-Guichard. Eirik Horneland a lâché un message fort qui devrait leur mettre du baume au cœur.

L’entraîneur de l’ASSE compte sur les supporters pour renverser l’AS Monaco

L’ASSE (17e) et l’AS Monaco (4e) disputent un match crucial lors de la 32e journée de Ligue 1, compte tenu des enjeux pour les deux équipes. Les Stéphanois jouent leur maintien, tandis que les Monégasques visent une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Lisez aussi : ASSE : La bonne nouvelle qui soulage Eirik Horneland

À voir LOSC-OM : De Zerbi avec un renfort inattendu en défense

Dos au mur, et occupant une position de relégable, les Verts sont contraints de remporter cette rencontre pour rester dans la course au maintien. Ils pourront compter sur le soutien de leurs supporters face à l’ASM, un soutien sur lequel l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne mise pour la victoire.

« Espérons que samedi, le peuple vert pourra nous apporter cette énergie dont nous aurons besoin », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match.

Horneland : « Je pense que nous pouvons battre cette équipe de Monaco »

Cependant, la responsabilité incombe en premier lieu aux joueurs. C’est à eux « d’entraîner leur public avec eux, en proposant un football qui permettra de tirer le maximum de ce dernier », comme l’a souligné Eirik Horneland.

Lisez ausi : Mercato ASSE : La grande annonce de Maxime Bernauer

À voir Mercato : Al-Khelaïfi attire un renfort exceptionnel au PSG

Pour conclure, l’entraîneur de l’ASSE s’est montré confiant et optimiste face à l’AS Monaco, l’une des meilleures attaques du championnat. Mieux encore, il a fait une promesse ambitieuse : « C’est une grosse pression pour nous, mais si nous y parvenons, je pense que nous pouvons battre cette équipe de Monaco », a-t-il affirmé.