ASSE : Le plan secret des supporters pour apeurer Monaco

L’ASSE et ses supporters préparent un coup fumant lors de la réception de l’AS Monaco, le samedi 3 mai au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE-AS Monaco : Un match crucial pour les deux adversaires

L’ASSE reçoit l’AS Monaco à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, samedi à 21h05. Cette rencontre est cruciale pour les deux équipes. Les Stéphanois ont besoin des trois points de la victoire pour rester dans la course au maintien, tandis que les Monégasques doivent renouer avec la victoire après le match nul concédé au Havre AC, afin d’espérer finir sur le podium de la Ligue 1.

Lors de cette rencontre face à l’ASM, l’AS Saint-Etienne aura encore besoin du soutien de ses supporters, comme ce fut le cas face à l’OL. Grâce au peuple vert, les Stéphanois s’étaient imposés (2-1) contre leurs rivaux lyonnais. Avec 40 372 spectateurs dans le Chaudron, le derby retour avait atteint le record d’affluence de la saison.

ASSE : Le peuple vert prépare un accueil explosif à l’AS Monaco

Et le nouveau défi des supporters de l’ASSE est de battre ce record lors de la venue de l’AS Monaco. Mardi, plus de 31 000 billets avaient déjà été vendus, selon le club. Le groupe Magic Fans s’implique justement pour que le stade Geoffroy-Guichard se transforme en un enfer sportif pour les Monégasques. Il a demandé à tous les supporters de porter un maillot lors du match ASSE-AS Monaco.

Cette rencontre pourrait être la dernière du public des Verts à domicile cette saison, car le club est sous la menace d’une sanction après les incidents survenus lors du derby contre Lyon. 🏠 Le Chaudron est de retour cette semaine ! Réservez votre place pour #ASSEASM (ce samedi, 21h05) ! 💚



Kops complets, Henri-Point presque pleine, nouveaux secteurs ouverts… et surtout déjà plus de 31 000 billets vendus ! 👇— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 29, 2025

Ce match avait été interrompu pendant un peu plus de 40 minutes à la suite d’un jet de projectile sur la tête d’un arbitre assistant, avant de reprendre. La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a mis le dossier en instruction et rendra son verdict le 7 mai.

L’AS Saint-Etienne pourrait ainsi être sanctionnée d’un huis clos partiel ou total à l’occasion du dernier match de Ligue 1 contre Toulouse FC, prévu au Chaudron le 17 mai.