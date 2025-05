Angers vs FC Nantes : Pluie de forfaits chez les Angevins

Le groupe d’Angers SCO est fortement touché avant la rencontre face au FC Nantes en Ligue 1. Plusieurs cadres vont rater ce derby à cause des pépins physiques.

FC Nantes vs Angers SCO : Le point sur le groupe des Angevins

Le FC Nantes reçoit Angers SCO à la Beaujoire ce dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1 pour un derby chaud pour le maintien. Le FCN est actuellement 14e au classement avec 32 points tandis qu’Angers SCO est 15e avec 30 points. En conférence de presse ce vendredi, le technicien d’Angers SCO, Alexandre Dujeux a fait le point sur son effectif disponible pour ce choc. De nombreux cadres vont manquer cette affiche en raison des blessures.

Lire aussi : FC Nantes : Terribles coups durs pour le FCN !

À voir Stade Rennais : Habib Beye traque un attaquant français

Capelle, Dieng, Cherif et Kalumba sont encore coincés à l’infirmerie et sont forfaits pour ce derby. Haris Belkebla (voûte plantaire) et Emmanuel Biumla (cuisse) sont trop justes pour faire leur retour dans le groupe. Jean-Eudes Aholou (genou) et Abdoulaye Bamba ont repris l’entraînement individuel, mais ils sont incertains pour cette affiche. « On verra jusqu’à la dernière seconde s’ils peuvent s’entraîner ou pas », a déclaré Alexandre Dujeux.

Lire aussi : FC Nantes vs Angers SCO : Les absents connus !

Bonne nouvelle, le défenseur béninois Cédric Hountondji est de retour. Il s’est éloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d’une blessure à un tendon d’Achille. Il sera retenu pour la rencontre face au FC Nantes.