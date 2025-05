ASSE : 2 absents et un retour dans le groupe contre Monaco

Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE, a choisi ses hommes pour affronter l’AS Monaco, samedi (21h05). Sans surprise, Benjamin Bouchouari et Lucas Stassin sont évidemment absents.

L’ASSE accueillera l’AS Monaco au stade Geoffroy-Guichard avec un groupe diminué. En plus d’Augustine Boakye, absent depuis avril pour le reste de la saison, Benjamin Bouchouari et Lucas Stassin ne sont pas disponibles pour le match de la 32e journée de Ligue 1.

Comme l’avait annoncé Eirik Horneland en conférence de presse d’avant-match, le milieu de terrain marocain et l’attaquant belge ne figurent pas parmi la vingtaine de joueurs retenus par l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne contre l’ASM.

Absent lors du déplacement à Strasbourg la semaine dernière, Dylan Batubinsika fait son retour dans le groupe de l’ASSE. Il prend la place d’Anthony Briançon. C’est d’ailleurs le seul changement dans le groupe des Verts par rapport à l’équipe qui a affronté le RCSA au stade de la Meinau.

Les 20 joueurs de l’ASSE contre l’AS Monaco