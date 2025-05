Mercato ASSE : Stassin évoque sa blessure et son avenir

Blessé et indisponible pour le match de l’ASSE contre l’AS Monaco, Lucas Stassin est sorti de son silence. Il évoque justement sa blessure, mais aussi son avenir à Saint-Etienne.

Lucas Stassin sur sa blessure : « Ce n’est pas trop grave »

Lucas Stassin, meilleur buteur de l’ASSE, est victime d’une blessure musculaire et a été déclaré forfait pour affronter l’AS Monaco, samedi (21h05). L’entraîneur des Verts espère le récupérer pour les deux derniers matchs de Ligue 1, contre le Stade de Reims et le Toulouse FC.

Pour la chaîne de télévision belge Antenne Centre, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a fait le point sur sa blessure. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour l’équipe d’Eirik Horneland.

« Ce sont de petites blessures, ce n’est pas trop grave, je l’espère. J’avais fait mon maximum pour aider l’équipe dans l’opération maintien. Mais c’est comme ça, ça fait partie du football et il faut faire avec, malheureusement. Oui, je suis assez triste », a-t-il fait savoir.

Mercato : Stassin suspendu à la fin de saison de l’ASSE

Lucas Stassin est allé plus loin en évoquant son avenir à l’ASSE. « Mon objectif était d’abord de rester concentré sur les matchs, de donner mon maximum et de finir la saison. Je vais d’abord essayer de revenir en pleine forme et de terminer la saison, puis on arrivera à la période des transferts et on verra comment les choses évolueront », a-t-il indiqué.

Recruté l’été dernier en provenance du KVC Westerlo en Belgique contre 10 M€, le joueur de 20 ans est lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2028. Cependant, son avenir est fortement lié au maintien du club stéphanois en Ligue 1. En cas de relégation, il devrait faire l’objet d’un transfert pendant le mercato estival.