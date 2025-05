ASSE : La nouvelle qui va plomber le maintien des Verts !

L’ASSE dispose encore de trois matchs pour sauver saison en Ligue 1 et éviter la relégation. Un sprint final de tous les dangers pour des Verts de plus en plus dos au mur. Eirik Horneland pourrait faire sans Lucas Stassin pour cette fin de saison, de quoi compromettre ses plans.

ASSE : Lucas Stassin, la terrible nouvelle qui tombe au mauvais moment

C’est un détail qui n’arrange rien à la situation de l’AS Saint-Etienne. Déjà en grande difficulté dans la course au maintien, le club stéphanois enregistre un terrible coup dur. « Lucas Stassin est out, il ne jouera pas samedi. Il a manqué plusieurs entraînements sur ces deux dernières semaines », a annoncé Eirik Horneland en conférence de presse.

La raison ? Le jeune attaquant belge souffre d’une blessure à l’ischio-jambier et « ne s’est pas entraîné depuis le match contre Strasbourg », a précisé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Le technicien norvégien s’est même montré pessimiste quant à une récupération de Lucas Stassin avant la fin de cette saison.

Quelles options pour Horneland sans Lucas Stassin ?

Pour l’ASSE, la nouvelle est plus que terrible. Le club du Forez vient de perdre son meilleur buteur de la saison, auteur de 12 réalisations, soit 11 sur l’année 2025. Face à ce coup dur, Horneland devra recomposer son attaque déjà pour la réception de l’AS Monaco.

Le Norvégien ne manque pas de profil qui se rapproche de celui de Stassin, à l’image du Djylian N’Guessan. Reste à voir s’il pourra tenir sur le terrain et compenser cette faille. Ibrahima Wadji se présente aussi comme une option avec sa capacité à prendre la profondeur, ce qui est une arme appréciée d’Horneland.

Irvin Cardona a l’occasion de retrouver à ses côtés en attaque un certain Ibrahim Sissoko, qui n’a malheureusement plus été titulaire depuis mi décembre et son exclusion en Coupe de France face à Marseille (0-4).