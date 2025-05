OM : Salaire, Gouiri… ce qui a changé pour Jonathan David

Un temps envisagé comme le nouvel avant-centre de l’OM, Jonathan David ne devrait finalement pas rejoindre la Canebière. Les raisons de ce revirement s’expliquent autant par des considérations sportives que financières.

Mercato OM : Jonathan David, une piste explorée… et rapidement refermée

Cet hiver, l’OM a sérieusement songé à Jonathan David pour renforcer son secteur offensif. Selon RMC Sport, les dirigeants marseillais avaient envisagé de racheter les six derniers mois de contrat de l’international canadien, dont le bail avec le LOSC court jusqu’en juin. Ce dernier figurait dans la short-list olympienne au moment où Elye Wahi, après un passage express sur la Canebière, s’est envolé pour l’Eintracht Francfort.

Mais le club phocéen a finalement refermé cette piste. En cause : des exigences salariales jugées trop élevées. L’OM, désireux de ne pas bouleverser son équilibre budgétaire, a préféré se tourner vers une option jugée plus abordable et compatible avec les ambitions de son entraîneur Roberto De Zerbi.

Amine Gouiri, l’adaptation express qui a tout changé

C’est donc Amine Gouiri, prêté par Rennes, qui a été retenu. L’ancien Niçois, plus malléable dans son positionnement et dans ses prétentions, a rapidement convaincu l’état-major marseillais. Un choix assumé, dicté par la volonté de bâtir une équipe homogène et cohérente avec les principes de jeu de De Zerbi. Là où Jonathan David, bien que performant en Ligue 1, ne cochait pas toutes les cases du projet marseillais.

Pendant ce temps, Bruno Genesio n’est pas insensible aux rumeurs liées à l’avenir de son meilleur buteur, notamment le rendez-vous manqué de l’hiver dernier. “L’hiver dernier ? Ils ne pouvaient pas le faire, si ? Il fallait qu’ils payent. Donc s’ils ne l’ont pas fait, c’est qu’ils ne voulaient pas payer ! C’est qu’ils estiment qu’il n’est pas assez fort pour ça, c’est ça ?”, a-t-il lancé.

Quant à l’avenir de David, le technicien lillois a botté en touche. “Ce qu’il fera au mois de juin, ça lui appartient”, a-t-il répondu. Malgré l’intérêt initial, le club marseillais ne prévoit pas de relancer la piste David. Satisfait du rendement de Gouiri et soucieux de ne pas déstabiliser son vestiaire, l’OM semble avoir tourné la page. L’Algérien a d’ailleurs mis tout le monde d’accord avec 7 buts et 3 passes décisives en 11 matchs.