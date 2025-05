OM : Le groupe de Roberto De Zerbi pour le duel face au LOSC

À quelques heures du duel contre le LOSC, en clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’OM a dévoilé le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour rencontre décisive.

OM : Roberto De Zerbi à Lille avec un groupe au complet

À quatre journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille n’a plus droit à l’erreur dans la course pour une qualification en Ligue des Champions. Avec la défaite du Paris Saint-Germain ce samedi, l’OM voit la menace du RC Strasbourg se préciser de plus en plus.

Tombeurs de l’équipe de Luis Enrique, les Alsaciens comptent désormais 57 points (5e), soit à une longueur d’avance de l’OM (3e). À égalité de points avec l’AS Monaco, qui a battu l’ASSE hier soir, l’Olympique de Marseille doit absolument s’imposer sur le terrain dU LOSC Lille (6e, 56 points) ce dimanche à 20h45, en clôture de la 32e journée de Ligue 1.

Dans cette optique et face à un sérieux concurrent pour une place en Champions League, l’OM a sorti la grosse artillerie pour le match de ce soir. En effet, Roberto a convoqué un contingent de 23 joueurs pour affronter les Dogues sur leurs installations du stade André-Pierre Mauroy. Pour ce déplacement dans le nord de la France, l’entraîneur marseillais dispose de l’ensemble de son effectif. Luiz Felipe Ramos faisant son retour dans le groupe, tandis que Faris Moumbagna laisse sa place.

Le groupe de l’OM

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

Défenseurs : Cornelius, Dedic, Garcia, Lirola, Merlin, Balerdi, Murillo, Ramos

Milieux de terrain : Bennacer, Harit, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, Rabiot, Rongier

Attaquants : Gouiri, Greenwood, Henrique, Maupay, Rowe.