Classement ASSE : La Ligue 2 se rapproche dangereusement

Maintenue au 17e rang du classement, l’ASSE est toujours en position de relégable à l’issue de la 32e journée de Ligue 1 et se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Le sort des Verts ne dépend plus d’eux.

Classement ASSE : Sainté coule vers la Ligue 2, son sort ne lui appartient plus !

L’ASSE accuse désormais un retard de quatre points au classement sur le Havre AC, actuel barragiste. Alors que les Verts se sont inclinés face à l’AS Monaco au stade Geoffroy-Guichard, les Havrais se sont imposés contre l’AJ Auxerre à l’Abbé-Deschamps (1-2). Grâce à cette précieuse victoire, le HAC a conforté son avance sur l’AS Saint-Etienne, qui se dirige tout droit vers un retour en deuxième division.

À deux journées de la fin du championnat, l’équipe stéphanoise est dos au mur et doit impérativement remporter ses deux derniers matchs, respectivement contre le Stade de Reims et Toulouse FC. Les Rémois ne peuvent plus être relégués directement grâce à leur avance de six points sur les Stéphanois. Au pire des cas, ils finiraient barragistes. Quant au TFC, il est d’ores et déjà assuré de son maintien en Ligue 1.

L’ASSE (27 points) reste donc à la lutte avec le Havre AC (31 points) et le FC Nantes (32 points), mais elle accuse évidemment un retard conséquent dans la course au maintien. De ce fait, elle doit espérer des faux pas du club normand et des Canaris lors des derniers matchs décisifs de la saison. Concrètement, si les Verts remportent leurs deux matchs et que le HAC et le FCN perdent les leurs, ils se maintiendraient directement.

Dans le cas où seulement l’une des deux équipes en lutte avec l’AS Saint-Etienne ne prend aucun point lors des 33e et 34e journées, les Stéphanois finiraient en position de barragiste.

Saint-Etienne : La relégation directe dès samedi ?

En revanche, l’équipe d’Eirik Horneland peut être reléguée directement dès le week-end prochain dans deux cas de figure. Premièrement, si elle s’incline face au Stade de Reims, la descente en Ligue 2 sera inévitable.

Deuxièmement, même en cas de victoire au stade Auguste-Delaune, si le Havre et le FC Nantes remportent également leurs matchs, la relégation sera actée. Même un match nul des Nantais, combiné à une victoire des Havrais, condamnerait directement l’ASSE, dont le destin ne tient plus qu’à un fil.