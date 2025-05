FC Nantes : La tension monte au FCN !

Les supporters du FC Nantes piquent une colère noire après la nouvelle défaite face à Angers SCO à deux journées de la fin du championnat. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré a réagi.

FC Nantes : Antoine Kombouaré répond cash aux supporters du FCN

Plus rien ne va pour le FC Nantes en cette fin de saison en Ligue 1. Les Canaris ont concédé une défaite inattendue ce dimanche à domicile face à Angers (0-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Ce nouveau revers provoque la colère des supporters qui étaient venus nombreux soutenir leur équipe. Ils ont exhibé des banderoles lors de la rencontre. « Direction, entraîneur, joueurs : combien de temps encore allez-vous vous complaire dans la médiocrité ? », lit-on sur les banderoles.

À deux journées de la fin de la saison, le FC Nantes occupe la 15e place au classement, avec seulement 3 points d’avance sur Le Havre, barragiste. Le technicien du FCN, Antoine kombouaré a critiqué la piètre performance de ses joueurs après la rencontre.

« Angers ce n’est pas la meilleure équipe, mais on a été incapables de la bousculer. Il y a de la fatigue, le doute qui commence à s’installer, de la fébrilité mentale, des gestes techniques faciles qu’on rate […] On a de la chance d’avoir le stade plein, mais ça les crispe, c’est embêtant. Les supporters ne sont pas contents, c’est normal, il faut accepter les critiques. », a déclaré Antoine Kombouaré après le derby.

À l’issue du match, la tribune Loire a envahi la pelouse et a demandé des comptes aux joueurs. « C’est honteux, j’ai honte de cette équipe. On s’est fait chier, on se demande pourquoi les gens sont là, il faut un changement », a réagi le kapo du groupe de supporters nantais devant les joueurs. Il a ensuite demandé à rencontrer Antoine Kombouaré. « Il est où Kombouaré », a-t-il ensuite questionné.

Mais le technicien nantais était rentré directement au vestiaire. Le Kanak a enfin expliqué pourquoi il a esquivé les supporters nantais. « Moi j’avais demandé à les rencontrer il y a un an et demi, ils n’ont pas voulu me rencontrer, donc voilà… », a déclaré Antoine Kombouaré. La tension pourrait monter d’un cran lors des deux prochaines rencontres.