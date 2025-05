Info Mercato PSG : Importante mise au point pour Luis Campos

Ces dernières heures, une grosse rumeur a annoncé des négociations avancées entre Luis Campos, en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, et Manchester United. Le clan du directeur sportif portugais a fait une importante mise au point concernant son avenir.

Mercato : Luis Campos prêt à claquer la porte du PSG ?

Arrivé en juillet 2022 pour remplacer Leonardo, Luis Campos arrive au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. Alors que plusieurs sources annonçaient récemment que l’ancien recruteur du Real Madrid se dirigeait tout droit vers une prolongation avec le club de la capitale, le journaliste Sacha Tavolieri a lâché une véritable bombe ce dimanche soir.

« L’avenir de Luis Campos sur le point de prendre un tournant décisif ! Faute d’un accord pour sa prolongation avec le Paris SG, le conseiller sportif portugais est en négociations avancées avec un « grand » club européen dont l’identité sera bientôt révélée… Plus de détails dans les prochains jours », rapporte le Tavolieri sur les réseaux sociaux.

Ce grand club européen serait Manchester United, à en croire la presse anglaise. Même si les Red Devils traversent une crise sportive profonde, la perspective de relever un grand club d’Europe aux côtés de son compatriote Ruben Amorim, qui en est l’entraîneur, pourrait bien séduire Luis Campos. Sauf que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du Paris SG n’ont pas forcément dit leur dernier mot dans ce dossier.

Aucune discussion entre Campos et Man United et Chelsea

Contrairement aux révélations de Sacha Tavolieri, le spécialiste mercato Ben Jacobs rapporte que Luis Campos serait toujours en discussions avec Nasser Al-Khelaïfi en vue d’une prolongation de deux années supplémentaires au Paris SG, soit jusqu’en juin 2027. Le journaliste britannique précise même que Campos n’envisagerait pas l’option Manchester United ou Chelsea à court terme. Luis Campos is still in talks over a new PSG contract. He is not an option for Manchester United or Chelsea, despite links.❌ pic.twitter.com/upko39W1MN— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 4, 2025

« Luis Campos est toujours en négociations pour un nouveau contrat avec le PSG. Il n’est pas envisageable pour Manchester United ou Chelsea, malgré les rumeurs », écrit Jacobs sur sa page Twitter. Luis Campos devrait donc poursuivre son aventure au PSG avec Luis Enrique.

