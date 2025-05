Mercato PSG : Après Man City, Leverkusen écoeure Enrique !

Alors que Manchester City a chipé un Titi, le Bayer Leverkusen serait sur le point d’attirer un autre jeune talent du PSG. Un coup dur pour Luis Enrique, l’entraîneur parisien.

Mercato PSG : Un talent s’envole vers le Bayer Leverkusen

Après avoir déjà vu plusieurs espoirs filer ces dernières années, le PSG va perdre l’attaquant Mahamadou Sangaré, en route pour Manchester City. Meilleur buteur de la Youth League, le joueur de 18 ans s’est déjà mis d’accord avec Pep Guardiola afin de signer son premier contrat pro avec les Citizens cet été. Le club de la capitale a à peine eu le temps de digérer cette mauvaise nouvelle qu’un autre Titi s’apprête à quitter lui aussi la capitale pour aller poursuivre son apprentissage sous d’autres cieux.

En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, Axel Tape ne serait pas très chaud à l’idée de rester au PSG la saison prochaine. Inquiet quant à son temps de jeu, le défenseur central de 17 ans souhaiterait bénéficier de davantage de minutes sur le terrain afin de poursuivre sa progression. Un souhait que le Bayer Leverkusen serait prêt à exaucer en Bundesliga.

Le journaliste de Sky Sports précise même que Simon Rolfes et Kim Falkenberg, les dirigeants du club entraîné par Xabi Alonso, auraient d’ores et déjà échangé à plusieurs reprises en visioconférence avec le joueur et son entourage.

Axel Tape aurait d’ailleurs été particulièrement « impressionné » par le discours des décideurs du Bayer et même si aucun accord n’a encore été officialisé, un départ ne serait pas forcément à exclure des plans de Tape pour cet été. Le Paris SG se verrait ainsi privé d’un joueur à fort potentiel, ce qui agacerait énormément Luis Enrique.

Luis Enrique contrarié par le possible départ d’Axel Tape

Attaché à l’idée que le centre de formation du PSG soit le premier fournisseur de l’équipe première, Luis Enrique n’apprécierait que très peu le probable départ d’Axel Tape, un jeune talent qu’il apprécie particulièrement, vers le Bayer Leverkusen. 🔴 𝗔𝗫𝗘𝗟 𝗧𝗔𝗣𝗘 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗦𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗧𝗘́ 𝗔𝗨 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗩𝗘𝗥𝗞𝗨𝗦𝗘𝗡 ! 🖤❤️



Il ne devrait pas signer son contrat professionnel avec le PSG.



🗞️ @Plettigoal pic.twitter.com/Q25Mvmq9qj— Vibes Foot (@VibesFoot) May 3, 2025

En fin de contrat stagiaire, le Titi serait sur le point de s’engager avec le club allemand pour signer son premier contrat professionnel. Doublé dans ce dossier, le PSG assisterait au départ de son joueur, suscitant ainsi la contrariété de Luis Enrique, qui souhaitait l’intégrer à son groupe pour la saison prochaine.

La présence du natif de Bondy dans le groupe contre le RC Strasbourg, samedi passé, ne serait pas anodine. De leur côté, les dirigeants du PSG multiplieraient les efforts ces derniers jours pour dissuader Axel Tape de partir. Affaire à suivre…