Derby ASSE-OL : Une lourde sanction infligée aux Verts

La sanction de la Commission de discipline de la LFP concernant le derby ASSE-OL est tombée comme un couperet. L’AS saint-Etienne écope du retrait d’un point avec sursis, mais échappe au huis clos au stade Geoffroy-Guichard.

Derby : Retrait d’un point à l’ASSE, mais avec susis !

Comme prévu, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu sa décision à la suite de l’examen du rapport de l’enquêteur sur les incidents survenus lors du derby retour qui a opposé l’ASSE à l’OL au stade Geoffroy-Guichard, le 20 avril lors de la 30e journée de la Ligue 1. « Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante : Retrait d’un point avec sursis au classement sportif », a communiqué la Ligue.

Le club stphaois est sanctionné pour « usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’un officiel et interruption de la rencontre ». L’AS Saint-Etienne et ses supporters sont donc tenus de se comporter correctement lors des deux derniers matchs cruciaux de la saison, respectivement contre le Stade de Reims en Champagne le samedi 10 mai et face à Toulouse FC à Geoffroy-Guichard le samedi 17 mai.

Pour mémoire, un supporter avait lancé un projectile depusi la tribune, qui avait touché l’arbitre assistant Mehdi Rahmouni à la tête. La confrontation électrique entre les deux clubs rivaux avait été interrompue pendant plus d’une quarantaine de minutes avant de reprendre. L’AS Saint-Etienne avait finalement remporté le derby contre l’Olympique Lyonnais (2-1).