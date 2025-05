ASSE : Les scénarios qui envoient Saint-Etienne en Ligue 2

L’ASSE joue son destin dès ce week-end dans la course au maintien en Ligue 1. Les Verts sont attendus à Reims pour un déplacement qui pourrait sceller leur sort. Ces deux scénarios pourraient mettre un terme au rêve de Saint-Etienne.

ASSE : Un sprint final à suspense pour le maintien

Deux matchs pour aller chercher le maintien en Ligue 1. Voilà en quoi se résume la fin de saison de l’AS Saint-Etienne, après une saison calamiteuse pour un retour dans l’élite deux ans plus tard. Sortis d’une déculottée 1-3 à domicile face à l’AS Monaco, les Verts n’ont plus droit à l’erreur mais la lutte s’annonce serrée jusqu’au bout.

Ils sont encore cinq équipes engagées dans la course pour le maintien, avec le Stade de Reims qui semble le mieux placé pour assurer le maintien. Les cinq clubs ne se tiennent qu’à cinq points entre la 13e place et la 17e. En plus de l’ASSE et des Champenois, le FC Nantes, Angers et Le Havre sont aussi en pleine lutte contre la relégation.

Saint-Etienne éliminé ce week-end si…

Pour les hommes d’Eirik Horneland, il n’y a que des points à aller chercher. Il n’est plus question de céder des points dans ce dernier voyage. Parlant de la course vers le maintien, le sort des Stéphanois pourrait être scellé ce week-end et ceci selon deux scénarios.

En déplacement à Reims, le club du Forez n’est même pas assuré de valider le maintien en cas de victoire à cause de leur différence de but un peu trop importante. En revanche, une défaite ou un nul mettra un terme à leur rêve.

En effet, si l’ASSE perd face au Stade de Reims, il faudra alors espérer que l’Olympique de Marseille batte Le Havre. Un nul ou une victoire du Havre pourrait sonner la descente en Ligue 2 des Foréziens. Ce week-end s’annonce donc comme celui de tous les dangers pour l’AS Saint-Etienne.