Ligue 1 : L’ASSE au bord du gouffre, un gâchis monumental ?

À deux matchs de la fin de la saison, l’ASSE a une infime chance de rester en Ligue 1. Pour Florent Gautreau, ce serait une honte pour le club stéphanois s’il était relégué en Ligue 2, malgré tout son potentiel et ses moyens.

ASSE : Le recrutement et la politique sportive mis en cause

Rachetée par le milliardaire Larry Tanenbaum dès son retour en Ligue 1 en juin 2024, l’ASSE est tout près de retourner en Ligue 2. L’équipe des Verts occupe la 17e place, synonyme de position de relégable, avant d’affronter le Stade de Reims samedi lors de l’avant-dernière journée du championnat.

Possédant la pire défense de Ligue 1 avec 74 buts encaissés en 32 matchs et ayant subi 19 défaites, l’AS Saint-Etienne n’avait évidemment pas les ressources nécessaires pour rivaliser avec ses adversaires dans la course au maintien. « Des joueurs n’ont pas le niveau Ligue 1 », confirme Florent Gautreau, consultant RMC, dans l’After Foot.

Dans son analyse de la situation de l’ASSE en Ligue 1, il fustige la politique sportive du club. « Il y a un problème de recrutement et donc de politique sportive. […]. Le FC Nantes et l’ASSE, qui se trouvent dans le bas du classement, ont les moyens de se maintenir en Ligue 1, ils disposent des budgets pour cela, mais il faut se pencher sur la politique sportive pour expliquer leurs résultats décevants », explique le journaliste.

« Une honte » si l’ASSE est reléguée malgré les moyens

Si l’équipe de de Saint-Etienne est reléguée, ce serait honteux pour le groupe Kilmer Sports Ventures (KSV), dont les moyens fianciers et les ambitions lors de son arrivée avaient suscité de l’espoir chez les supporters stéphanois.

« C’est une honte que, dans la politique sportive du club, avec les moyens et les supporters qu’il a, il en soit réduit à cela. Les Verts, avec des joueurs insuffisants, […]. Je trouve dingue que ce club en soit arrivé là ! », a martelé Florent Gautreau, tout en précisant : « Je ne suis pas comme ceux qui disent que les grands clubs ne meurent jamais, qu’ils n’ont rien à faire en Ligue 2. S’ils méritent d’aller en Ligue 2, ils iront en Ligue 2 ».