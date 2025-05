LDC : La réunion qui a tout changé pour le PSG !

Le PSG s’est qualifié mercredi soir pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter. Pourtant, le début de saison était loin de présager d’une si belle suite de compétition pour le Paris SG. Le déclic ? Une réunion de Luis Enrique avec ses hommes.

PSG : Une finale pour l’histoire en Ligue des Champions

La saison annoncée comme celle de la transition se révèle être peut-être la plus belle de l’histoire du PSG de l’ère QSI. Après le départ de Kylian Mbappé, l’attaque avait notamment affiché toutes ses limites en début de saison en Ligue des Champions. A l’inverse, tout allait bien comme sur des roulettes en Ligue 1 pour les hommes de Luis Enrique.

Une victoire poussive face à Gérone, 3 défaites et 1 nul sur les cinq premières journées de la phase régulière. Le Paris Saint-Germain était bien parti pour réaliser l’un de ses pires parcours en C1. De quoi faire tomber une pluie de critiques sur Luis Enrique, mais qui n’a jamais renoncé à ses idées ni à son objectif.

Quelques mois après, voilà les champions de France en finale de Ligue des Champions. Une double victoire face à Arsenal et le PSG s’est royalement ouvert les portes d’une chance unique d’écrire sa propre histoire face à l’Inter le 31 mai prochain à Munich. Pour en arriver là, Luis Enrique a dû sortir le grand jeu pour relancer la machine.

La réunion qui changé la saison du Paris SG

Alors que tout allait de mal en pis en Ligue des Champions, le technicien espagnol a eu l’idée d’une réunion stratégique entre lui, son staff technique et les joueurs. « On a fait une réunion avec les joueurs et le staff pour dire que nous étions une des meilleures équipes d’Europe. L’efficacité n’était pas là mais j’ai dit ‘tranquille, on va continuer' », raconte Luis Enrique au micro de Canal+.

« Les joueurs ont été sensationnels. C’est un moment magnifique pour les supporters », a-t-il poursuivi. « La première année, on a fait du très bon boulot mais ce n’était pas suffisant. Mais je leur ai dit que si je n’obtenais pas, chaque jour, une autre mentalité à l’entraînement, je partais. Cette année, tous les entraînements étaient à haut niveau, les joueurs étaient exceptionnels », a ajouté Enrique, désormais plus proche du but que jamais.