PSG-Arsenal : Cette excellente nouvelle pour le Paris SG

Le match PSG-Arsenal est une excellente opportunité pour le club parisien, tant sur le plan sportif que financier. Avec cette affiche, l’écurie parisienne engrange de belles sommes d’argent.

PSG-Arsenal : Un gros jackpot pour Paris

Le Paris Saint-Germain reçoit aujourd’hui Arsenal, son adversaire pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette affiche passionne le monde du football, puisque les 48 000 places du Parc des Princes s’avèrent insuffisantes pour accueillir tous les fans désireux de vivre l’événement sur place.

Si la priorité des places a été accordée aux 36 000 abonnés du PSG, les autres spectateurs ont dû batailler très fort pour obtenir le fameux sésame, seulement 7 000 places ayant été mises à la disposition du grand public. Autant dire que ces places ont vite trouvé preneur — et à des prix impressionnants chez certains revendeurs. Certains billets ont été revendus jusqu’à 8 000 euros, ce qui illustre parfaitement l’engouement suscité par cette rencontre.

Côté club, cette affiche est considérée comme la plus rentable de la saison. Elle a généré plus de 12 millions d’euros rien qu’avec la vente des billets, selon Le Parisien. Grâce à ce montant, le Parc des Princes devient l’un des stades les plus rentables d’Europe.

En cas de qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions, les finances du club connaîtront une embellie encore plus marquée. La saison 2024-2025 du PSG deviendrait sans aucun doute l’une des plus rentables de son histoire sur le plan financier. En plus d’une réduction drastique de la masse salariale, due aux départs de Messi, Neymar et Mbappé ces dernières années, le club reste performant en compétition européenne, ce qui entraîne des retombées économiques importantes.