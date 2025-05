FC Nantes : Grosse inquiétude au FCN avant Auxerre !

Le FC Nantes tremble avant la rencontre face à l’AJ Auxerre en Ligue 1. Plusieurs cadres de cette équipe sont forfaits pour ce choc décisif pour le maintien.

FC Nantes : Pluie de forfaits au FCN avant l’AJ Auxerre

Le FC Nantes est en grande difficulté en cette fin de saison en Ligue 1. Les Canaris ont essuyé une défaite inattendue dimanche à domicile face à Angers (0-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. À deux journées de la fin du championnat, le FC Nantes occupe la 15e place au classement, avec seulement 3 points d’avance sur Le Havre, barragiste.

Cette situation provoque la colère des supporters nantais. « C’est honteux, j’ai honte de cette équipe. On s’est fait chier, on se demande pourquoi les gens sont là, il faut un changement », a réagi le kapo du groupe de supporters nantais devant les joueurs après la défaite.

La rencontre contre l’AJ Auxerre est donc très décisive pour le maintien. Pour atteindre cet objectif, le FCN aurait décidé de faire un mini-stage à Auxerre afin de retrouver un mental fort. Les Canaris se rendront en Bourgogne ce jeudi et rentreront à Nantes dimanche après la rencontre contre les Auxerrois samedi.

Plusieurs cadres du FC Nantes vont manquer ce choc. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré et deux autres joueurs vont rater cette affiche pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Lors de la rencontre face au Toulouse FC en clôture de la 31e journée, Nicolas Cozza et Antoine Kombouaré ont écopé d’un carton jaune, le troisième en l’espace de 10 rencontres de compétition officielle et sont suspendus pour un match.

Saïdou Sow ne pourra plus rejouer cette saison puisqu’il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il s’est déjà rendu à Strasbourg et a subi une opération chirurgicale. Francis Coquelin est incertain pour cette affiche. Il a été touché ce jeudi à l’entraînement. « Il a un hématome au niveau du quadriceps. Ça devrait aller pour le match de samedi à Auxerre. Mais par précaution, je vais emmener un joueur supplémentaire pour ce déplacement. », a déclaré Antoine Kombouaré après la séance.