FC Nantes : L’ultime plan du FCN pour éviter la relégation

Le FC Nantes, en grande difficulté à deux journées de la fin, joue sa survie en Ligue 1. La direction du FCN a enclenché une stratégie radicale pour tenter de renverser la tendance et éviter une chute en Ligue 2.

Une défaite qui plonge le FC Nantes dans le doute

Engagé dans un sprint final plein de suspense, le FC Nantes a peut-être perdu le match qu’il ne fallait pas. Les Canaris se sont inclinés devant une équipe d’Angers tout aussi en difficulté qu’eux. Une contre-performance qui enfonce Antoine Kombouaré et ses hommes dans la crise. Au-delà du résultat, c’est aussi le visage affiché sur le terrain qui a inquiété.

Moses Simon et ses coéquipiers ont fourni une prestation pleine de manque d’idées et de créativité en attaque, avec une fragilité défensive désobligeante. De quoi agacer encore un peu plus une Beaujoire déjà sous tension et qui ne s’est pas privée du droit de le faire savoir. Des supporters déçus, en colère et inquiets, l’atmosphère est bien pesante pour le FC Nantes.

La mise au vert à Auxerre, le pari du renouveau du FCN ?

Avec seulement un point d’avance sur Le Havre, barragiste, le FCN n’a plus le droit à l’erreur. Chaque match sera une finale. Face à l’urgence, la direction a décidé de sortir le grand jeu. Le groupe professionnel est envoyé en mise au vert à Auxerre dès jeudi, jusqu’au lendemain du match crucial de samedi.

Une décision forte, révélée par L’Équipe, qui vise à protéger le groupe de la pression extérieure et à renforcer la cohésion interne. Isolés, les joueurs auront pour mission de se recentrer sur l’essentiel : le jeu et le maintien. Une tentative de rupture pour inverser une dynamique préoccupante, à l’image de l’OM qui vient d’enchaîner deux mises au vert en Italie pour relancer sa fin de saison.

Le FC Nantes devra d’abord se défaire d’Auxerre ce samedi, à l’Abbé-Deschamps. Un match à fort enjeu, dans une ambiance attendue comme bouillante. Puis viendra le dernier acte, le 17 mai, contre Montpellier à la Beaujoire. L’avenir du club se jouera là, entre tension maximale et espoir de survie.