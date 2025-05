ASSE : Le regard de Horneland a changé sur le Stade de Reims

L’ASSE doit impérativement gagner le match contre le Stade de Reims, samedi en Champagne, pour se donner une dernière chance de se maintenir en Ligue 1. Mais la mission s’annonce compliquée contre une équipe rémoise revigorée en cette fin de saison.

ASSE : Victoire impérative à Reims pour espérer poursuivre la course au maintien

L’ASSE se déplace au stade Auguste-Delaune pour affronter le Stade de Reims lors de la 33e et avant-dernière journée du championnat. Cette rencontre cruciale pour les deux équipes est programmée à 21h, en même temps que toutes les autres rencontres.

Pour rester dans la course au maintien, l’AS Saint-Etienne doit d’abord assurer son résultat en remportant son match, mais aussi espérer une défaite du Havre et du FC Nantes, qui affrontent respectivement l’OM et l’AJ Auxerre.

L’ASSE à l’épreuve d’un Stade de Reims en pleine confiance

Les Stéphanois avaient battu les Rémois lors du match aller disputé à Geoffroy-Guichard (3-1). C’était le premier match d’Eirik Horneland sur le banc des Verts, le 4 janvier. Quatre mois plus tard, le Stade de Reims a réussi à remonter au classement, tandis que l’ASSE s’est enfoncée dans la zone de relégation.

« À l’aller, c’était une équipe en souffrance. Désormais, c’est une équipe qui a su rebondir. Ce sera beaucoup plus difficile qu’en janvier », a justement fait remarquer l’entraîneur du club ligérien. « Reims a trouvé un style de jeu qui fonctionne. C’est une équipe qui joue très compacte, avec des joueurs de contre. Ils savent souffrir », a-t-il ensuite prévenu.

Contrairement à l’AS Saint-Etienne (17e), qui lutte pour finir au moins en position de barragiste, le SDR (13e) n’a besoin que d’un point lors des deux dernières journées de championnat pour confirmer son maintien en Ligue 1.