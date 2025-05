Mercato ASSE : Les vraies raisons du départ de Monconduit

Parti de l’ASSE dans les derniers instants avant la fermeture du mercato d’hiver, un milieu de terrain a fait des révélations sur les coulisses de son départ du Forez en pleine saison.

Mercato : Monconduit balance tout sur son départ de l’ASSE

L’ASSE s’est séparée de Thomas Monconduit à la mi-saison alors qu’il lui restait encore cinq mois de contrat. Il a quitté le club stéphanois durant les derniers jours du mercato hivernal, le 3 février 2025, et s’est engagé avec l’Amiens SC en Ligue 2.

Trois mois après son départ de l’AS Saint-Etienne, le milieu défensif révèle les raisons de son départ discret. Il avoue avoir été perturbé par des blessures et ne pas correspondre aux plans du nouvel entraîneur, Eirik Horneland.

À voir Mercato FC Nantes : Louis Leroux déjà sur le départ ?

Lisez aussi : Reims-ASSE : Une faille à exploiter pour Saint-Etienne !

« Je suis resté six mois sans disputer le moindre match officiel. Ensuite, on m’a mis à l’écart […]. L’entraîneur avait pour consigne de ne pas me faire jouer. Je me suis blessé fin août en me rompant un tendon de la cuisse », a raconté Thomas Monconduit dans Ici Picardie.

« Les six derniers mois à l’ASSE ont été très difficiles, entre la blessure, le changement d’entraîneur et l’absence totale de temps de jeu. La situation n’était pas favorable pour moi, le nouvel entraîneur ne comptait pas sur moi », a-t-il ensuite expliqué.

Pourquoi le milieu de 34 ans a choisi Amiens SC ?

Finalement, le joueur de 34 ans a décidé de retourner à l’Amiens SC, club où il avait évolué pendant cinq saisons (2015-2020). « J’avais encore envie de jouer. Amiens était une opportunité de retrouver les terrains, j’ai donc décidé d’y aller. […]. Revenir à Amiens était un choix logique, je savais que mon adaptation y serait facile », a justifié l’ancien numéro 7 de l’AS Saint-Etienne.

À voir OM : Un cador anglais débarque pour Mason Greenwood !

Lisez aussi : Reims-ASSE : Une faille à exploiter pour Saint-Etienne !

Pour rappel, Thomas Monconduit avait rejoint l’équipe stéphanoise en provenance du FC Lorient fin août 2022. Il a donc passé deux saisons et demie dans le Forez, disputant 50 matchs sous le maillot vert.