Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée d’un Nigérian !

Il y aura de mouvements au Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Le technicien du SRFC, Habib Beye insiste pour un milieu de terrain nigérian.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye fonce sur un milieu de terrain en Turquie

Encore deux matchs, et le championnat prendra fin. Le Stade Rennais n’a rien à craindre puisqu’il a retrouvé sa forme depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Habib Beye et a réussi le maintien en Ligue 1. Le technicien sénégalais a déjà prolongé son contrat après son gros travail et va diriger cette équipe la saison prochaine.

L’Objectif est de retrouver l’Europe. Pour y parvenir, il faut de nouvelles recrues talentueuses. Et Habib Beye et ses dirigeants ciblent déjà certains joueurs à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Un meneur de jeu nigérian se rapproche du Stade Rennais.

Selon les informations d’Africa Foot, les pensionnaires du Roazhon Park auraient jeté leur évolue sur le milieu de terrain Anthony Dennis qui évolue actuellement sous les couleurs de Göztepe en Championnat de Turquie. Le meneur de jeu nigérian est un titulaire indiscutable au sein de cette formation turque. Cette saison, il a déjà disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues avec son club et a délivré deux passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande d’Anthony Dennis est estimée à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt. Le directeur sportif du SRFC, Frédéric Massara et son équipe se seraient déjà renseignés sur la situation du défenseur nigérian. Ce dernier disposerait d’un bon de sortie cet été. Les dirigeants rennais préparent une offre pour le joueur.

Le Stade Rennais n’est toutefois pas seul sur ce dossier. St. Pauli et Brighton and Hove Albion suivent aussi de près la situation du crack nigérian.