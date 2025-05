Stade Rennais : Plusieurs renforts arrivent à Rennes !

Le Stade Rennais va piller l’OGC Nice lors du prochain mercato estival. Quatre cadres du Gym sont pressentis pour rejoindre le staff technique de l’entraîneur du SRFC, Habib Beye.

Stade Rennais : Habib Beye attend des renforts

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye et ses dirigeants se concentrent désormais sur le prochain mercato estival après le maintien du club en Ligue 1 et la prolongation de son contrat. Le technicien sénégalais a besoin de renforts lors du prochain mercato estival pour construire une équipe compétitive et rivaliser avec les cadors de Ligue 1 la saison prochaine.

Un cadre de l’OGC Nice pourrait poser ses valises à Rennes dans les prochaines semaines. Laurent Bessière, directeur de la performance du club azuréen, a déjà annoncé son départ à l’issue de cette saison et va rejoindre le Stade Rennais. Selon France Bleu, il a informé les joueurs de son départ depuis début mars 2025.

Laurent Bessière met un terme à une collaboration de deux ans et demi avec les Aiglons. Arrivé en décembre 2022 pour prendre la tête du département de la performance, il avait précédemment joué un rôle important au RC Lens sous les ordres de Franck Haise, qu’il a retrouvé à l’OGC Nice l’été dernier.

L’Équipe précise que Laurent Bessière sera accompagné de trois autres cadres de l’OGC Nice. Il s’agit de Sébastien Sangnier, préparateur physique responsable data et terrain, Ghislain Dubois, préparateur physique responsable salle, et de la diététicienne Myretha Guibert.