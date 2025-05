OL Mercato : Tagliafico annonce la couleur sur son avenir

À moins de deux mois de la fin de son contrat à l’OL, Nicolas Tagliafico a évoqué la question de son avenir à Lyon. Va-t-il quitter le club cet été ou prolonger son aventure ?

Mercato : Tagliafico lie son avenir à l’OL à la Ligue des Champions

Arrivé à l’OL en juillet 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico verra son contrat arriver à échéance le 30 juin 2025. À l’approche de cette date, il a donné quelques indications quant à son avenir. En effet, lors d’une conférence de presse, il a confié ne pas avoir encore pris de décision.

« J’analyserai cela en fonction de ce qui se passera ou non d’ici la fin de saison. C’est ce que je répète depuis longtemps : nous attendons de voir l’issue de cette fin de saison. […] Si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, alors je pourrai prendre une décision concernant mon avenir », a-t-il déclaré.

Le défenseur de 32 ans souhaite disputer la C1. Par conséquent, si l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à se qualifier pour cette compétition, son départ semble inévitable.

« Il y a toutes ces rumeurs, mais l’avenir est incertain, d’autant plus que mon contrat arrive à terme. […] La question d’une prolongation se pose, et elle dépendra de cette fin de saison. Nous y verrons plus clair dans quelques semaines, d’ici un mois », a insisté Nicolas Tagliafico.

Concernant la qualification pour la Ligue des champions, l’OL n’a plus son destin en main. Rétrogradés à la 7e place, les Lyonnais sont en lutte avec cinq autres clubs pour les deux places restantes sur le podium, le PSG occupant déjà la première position.