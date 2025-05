OL : Tout s’écroule à l’Olympique Lyonnais avec John Textor

John Textor, président de l’OL et patron d’Eagle Football Group, est acculé en Ligue 1, en Angleterre et par les instances internationales du football. L’UEFA le menace désormais d’exclusion des coupes d’Europe.

L’OL menacé de rétrogradation, Eagle Football au bor de la dissolution

John Textor va devoir se retrousser les manches pour combler l’énorme déficit financier de l’OL et régler les dettes du club. En Ligue 1, le club rhodanien est sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2. La direction lyonnaise a un rendez-vous crucial devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Lors de l’audition, elle devra convaincre le gendarme financier de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qu’elle a rééquilibré ses comptes, dont le déficit est estimé à plus de 100 millions d’euros.

En Angleterre, l’écurie de John Textor, Eagle Football Holdings, est dans le collimateur du gouvernement. Selon les informations en provenance d’outre-Manche, l’homme d’affaires américain est pressé par les autorités britanniques de communiquer les résultats financiers du groupe par lequel il détient des parts du club Crystal Palace.

Une sommation aurait été faite au dirigeant de l’Olympique Lyonnais afin qu’il se conforme rapidement à la réglementation en vigueur au Royaume-Uni, sous peine de voir Eagle Football Group dissous.

Crise financière : L’OL menacé d’exclusion des coupes d’Europe par l’UEFA

Et ce n’est pas tout ! L’Équipe confirme également que John Textor est acculé par l’UEFA au sujet de ses finances qui sont dans le rouge. Selon les informations du quotidien sportif, l’instance européenne du football, « jugeant la situation financière de l’OL très inquiétante, va proposer au club un ‘’accord négocié’’ » afin de tenter une sortie de crise.

Si le patron du club lyonnais repousse la proposition de l’UEFA, il exposerait son club à de lourdes et « fermes sanctions », dont une exclusion des coupes d’Europe.

Textor sous pression : La Ligue des champions échappe à l’Olympique Lyonnais

Sur le plan sportif, les Gones ne sont plus maîtres de leur destin dans la course à une place qualificative en Ligue des champions. Ils sont 7es et devancés par leurs concurrents : le RC Strasbourg, l’OGC Nice, le LOSC, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Or, John Textor espère une qualification de l’OL en C1 pour bénéficier des retombées financières de la compétition.

Si cet objectif n’est pas atteint, ce serait une catastrophe financière pour le club lyonnais et un coup dur pour l’Américain, qui est surveillé de très près par le bailleur d’Eagle Football, Ares, selon l’économiste Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du sport business.